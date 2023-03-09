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У королеви Камілли у родині трапилося горе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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1284
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У королеви Камілли у родині трапилося горе

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла оплакує втрату дуже близького члена сім'ї.

Помер її улюблений зять, землевласник Саймон Елліот, який був одружений із молодшою сестрою Камілли - Аннабель.

Камілла була близька зі своїм шурином, а Аннабель і Саймон навіть приєдналися до короля та королеви під час їхнього медового місяця в Балморалі 2005 року.

Саймон також був присутній на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року. Він також був на похороні покійної королеви Єлизавети II у вересні минулого року, пише express.

Том Паркер-Боулз і Саймон Елліот / © Getty Images
Том Паркер-Боулз і Саймон Елліот / Фото: Getty Images

Сестра королеви Камілли — Аннабель вийшла заміж за Саймона 1972 року, вони були одружені п'ятдесят років і виховували трьох дітей. Це сталося через кілька місяців після того, як двоюрідний брат королеви Камілли був знайдений мертвим у готелі "Дюррант" у Лондоні. Чарльз Вільєрс наклав на себе руки в готелі в Мерілебоні в серпні 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
1284
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