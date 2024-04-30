В брючном костюме и шоколадной рубашке: Елена Зеленская встретилась с герцогиней Софи

Софи стала первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с момента начала российского вторжения. Для украинцев каждый визит – проявление солидарности и поддержки.

Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская в Киеве / Фото: Associated Press

"Вместе с Президентом @zelenskyy_official поблагодарили за это Ее Королевское Высочество герцогини Эдинбургскую Софи, жену принца Эдварда, младшего брата нынешнего британского монарха короля Чарльза III.

В королевской семье герцогиня – одна из самых активных общественных деятельниц, занимается более 70 организациями. Отдельная тема работы – борьба с сексуальными преступлениями в зоне конфликта", - написала в Instagram Елена Зеленская.

Владимир Зеленский и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Софи приехала на встречу в платье-миди с цветочным принтом от Etro, а Елена Зеленская была в темно-синем брючном костюме, шоколадной рубашке и в черных туфлях-лодочках, а у нее на груди была пришпилена брошка в виде карты Украины. Также первая леди распустила и уложила волосы, надела золотые серьги и сделала легкий макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи с президентской четой Зеленских в Киеве / Фото: Associated Press

"Герцогиня Софи в марте этого года онлайн присоединилась к конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности" в Киеве, где говорила о важности справедливости и защиты для пострадавших от российского произвола женщин, мужчин, детей. И конференция подняла тему неотложных репараций для этих людей. Первые 50 пострадавших проходят процесс идентификации для получения. Эти средства станут не только материальной помощью, но и важным знаком для других пострадавших, которые пока не решаются говорить – знаком того, что обязательно будут иметь поддержку, а не станут "единицей статистики".

Герцогиня Эдинбургская Софи, первая леди Украины Елена Зеленская и посол Великобритании в Украине Мартин Харрис посетили Софийский собор в Киеве / Фото: Associated Press

В разговоре с Ее Королевским Высочеством поблагодарила за участие Великобритании в судебном преследовании за российские военные преступления. Это поддержка со стороны Соединенного Королевства и Консультативной группы по вопросам жестоких преступлений и мобильных групп правосудия, а также обучение наших судей и криминалистов.

Благодаря финансированию правительства Великобритании в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения в Украине создана сеть центров помощи спасенным, один из которых посетила герцогиня Эдинбургская", - говорится в сообщении.

Елена Зеленская и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Напомним, Софи Эдинбургская также побывала в Буче и Ирпене и посетила Софийский собор в Киеве.

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