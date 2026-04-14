Ее платье создала украинка: Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в культовом наряде

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Реклама

Энн Хэтэуэй посетила специальный показ фильма «Мать Мария» в кинотеатре в Нью-Йорке. Мероприятие сопровождалось красной дорожкой, на которую актриса вышла в одном из самых популярных платьев последних лет.

Энн была одета в платье от бренда Lever Couture, который основала дизайнер-украинка Леся Верлингьери из Одессы. Леся работает в Лос-Анджелесе и именно там ее ателье, команда и дом, а ее вещи ее бренда носят известные голливудские знаменитости, среди которых Леди Гага, Лорен Санчес и Хайди Клум.

Этот наряд особенный тем, что выполнен вручную не из ткани, а из белой сетки, которая оригинально держит форму и создает архитектурный силуэт. Платье имеет прозрачность, но не является «голым», создано из большого количества полосок, на подоле и плечах асимметричное, а его многослойный дизайн создает эффект легкости и невесомости.

Реклама

Хэтэуэй дополнила этот наряд Lever Couture серебряными туфлями классического дизайна от бренда Christian Louboutin и украшениями от Bvlgari.

На красную дорожку в Нью-Йорке актриса вышла после того, как путешествовала в рамках промотура к фильму «Дьявол носит Prada 2», который также скоро выйдет в прокат. Во время презентации фильма в Сеуле она появилась на публике в топе с интересными рукавами.