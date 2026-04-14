- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине — новые срочные отключения света: обстрелы РФ "погасили" ряд областей
По состоянию на 14 апреля ситуация в энергосистеме остается непростой.
В результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть регионов Украины осталась без электроснабжения. Речь идет об отдельных потребителях в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Об этом сообщает Минэнерго .
Ситуация в энергосистеме – что известно
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы поскорее восстановить подачу света. Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно.
В частности, потеряно внешнее электроснабжение на Запорожской атомной электростанции.
«Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Причины отключения выясняются. Это уже 13-е полное обесточивание станции с начала полномасштабной войны», — отметили специалисты.
По состоянию на сегодняшний день введение графиков отключений не прогнозируется. Об изменениях будут информироваться дополнительно. В то же время, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в течение суток, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Напомним, 13 апреля россияне ударили по энергетике Украины , в результате чего в отдельных регионах возникли перебои с электроснабжением. Несмотря на удары, энергосистема продолжила работать стабильно, а энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий атак. Введение графиков отключений не прогнозировалось.