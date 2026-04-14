Энергетика

В результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть регионов Украины осталась без электроснабжения. Речь идет об отдельных потребителях в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Минэнерго .

Ситуация в энергосистеме – что известно

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы поскорее восстановить подачу света. Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно.

В частности, потеряно внешнее электроснабжение на Запорожской атомной электростанции.

«Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Причины отключения выясняются. Это уже 13-е полное обесточивание станции с начала полномасштабной войны», — отметили специалисты.

По состоянию на сегодняшний день введение графиков отключений не прогнозируется. Об изменениях будут информироваться дополнительно. В то же время, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в течение суток, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, 13 апреля россияне ударили по энергетике Украины , в результате чего в отдельных регионах возникли перебои с электроснабжением. Несмотря на удары, энергосистема продолжила работать стабильно, а энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий атак. Введение графиков отключений не прогнозировалось.