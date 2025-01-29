В джинсовом костюме и питоновых ботильонах: Рианна в стильном образе попала под прицел папарацци

36-летняя поп-дива сочетала в своем образе деним и кожу.

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Рианна. Барбадосская певица, как всегда, демонстрирует на улицах города стильный лук.

На ней был костюм из денима, состоявший из жакета и широких джинсов. Сверху она надела кожаный черный тренч с поясом.

Рианна / Фото: Getty Images

Аутфит Рири дополнила питоновыми остроносыми ботильонами на шпильках. В руке она несла черную плетеную сумку.

У артистки были распущены волосы, макияж с шоколадной помадой, лаконичные серьги в ушах, цепочка на шее и имиджевые очки в черной оправе на лице.

Напомним, Рианна в красном кружевном белье блеснула фигурой.

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