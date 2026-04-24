Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-26 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 25 апреля, ожидается низкая солнечная активность. По прогнозам специалистов, в эти дни не предвидится существенных всплесков геомагнитной активности: магнитосфера Земли останется в спокойном состоянии, без ощутимых магнитных бурь и резких колебаний.

Реклама

Однако уже во второй половине воскресенья, 26 апреля, прогнозируется постепенное повышение солнечной активности: возможны выбросы корональной массы на Солнце, которые могут привести к возмущению магнитосферы Земли. Ожидается, что геомагнитная обстановка перейдет в нестабильную фазу, а уровень магнитной бури достигнет значения К-индекса 5, что соответствует так называемому «красному» уровню. Это означает, что буря будет умеренной силы, но уже способной оказывать заметное влияние на состояние людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.