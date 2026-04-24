Бывшая любовь принца Гарри - Челси Дэви - показала фото мужа, которого скрывала от публики

Челси Дэви

Реклама

Основательница бренда Aya Jewels, Челси Дэви, показала фото отельера Сэма Катмора-Скотта, чтобы отметить это знаменательное событие.

Пара недавно стала родителями в третий раз, у них родился второй сын.

На фотографии Сэм спит на диване со своим новорожденным сыном Финном, который родился в марте.

Реклама

Пара, которая также является родителями Лео и Хлои, поженилась в 2022 году. Подписав свой пост, Челси написала: «4 года, 3 ребенка, 2 очень уставших человека 🥴. Счастливой годовщины, @mr54mcs ❤️».

Сэм Катмор-Скотт с сыном Финном

На другом снимке Челси нежно держит запястье мужа, демонстрируя свое помолвочное кольцо с синим камнем и обручальное кольцо. На третьем снимке все вместе, нежно обнимают своего новорожденного брата.

Известно, что бизнесвумен из Зимбабве встречалась с герцогом Сассекским с 2004 года, после того как их пути пересеклись во время годичного перерыва в учебе, который Гарри провел в Кейптауне. К сожалению, они расстались в 2011 году из-за давления, связанного с постоянным вниманием к королевской семье, но, они остались друзьями, поскольку Челси присутствовала на свадьбе Гарри и Меган Маркл в 2018 году.