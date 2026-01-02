Чесание кожи: как мозг вознаграждает нас за "детские" привычки / © Credits

Реклама

Зуд и боль — это не только неприятные ощущения на коже, а сложные процессы в мозге. Когда кожа чешется из-за укуса комара, аллергии или легкого раздражения, импульсы путешествуют по медленным нервным волокнам в спинной мозг, а оттуда — в мозг, но у кожи есть еще и сенсорные рецепторы прикосновения и вибраций, которые передают сигналы быстрыми нервными волокнами, об этом рассказало издание Psychology Today.

В спинном мозге сигналы «зуд» и «прикосновение» пересекаются на специальных нейронах. Когда мы чешем кожу, механорецепторы прикосновения активируются и «заблокируют» сигнал зуда. Этот процесс называют «теорией ворот» («gate theory») — прикосновение буквально «закрывает ворота» для неприятного зуда.

Но нейронаука на этом не остановилась. Расчесывание также активирует глубокие структуры мозга, которые посылают сигналы обратно в спинной мозг и усиливают блокировку зуда. Более того, МРТ-исследования показывают, что расчесывание стимулирует центры удовольствия в мозге, поэтому оно даже приносит ощущение удовольствия.

Реклама

Травмы и боль

Сигналы боли передаются по отдельным нервным волокнам в спинной мозг, где активируются особые интернейроны. Прикосновение и легкое нажатие «закрывают» эти болевые сигналы и уменьшают неприятные ощущения. Кроме того, мозг посылает «нисходящие» сигналы, которые тоже уменьшают восприятие боли.

Интересно, что этот механизм работает даже при «центральных» зудах и болях — то есть когда неприятные ощущения возникают не из-за повреждения кожи, а из-за проблем в нервных цепях мозга. Даже в этом случае легкое почесывание или прикосновение помогают уменьшить неприятные ощущения.

Расчесывание и легкое прижимание травмированных участков — это не вредные привычки, а эволюционно закодированные механизмы уменьшения дискомфорта. Они активируют нервные «ворота», которые блокируют неприятные ощущения, и даже приносят приятное ощущение удовольствия. В следующий раз, когда кожа будет чесаться или появится легкая боль, не сдерживай себя, ведь мозг знает, что делает.