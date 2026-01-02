- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 7 мин
Кто такой Кирилл Буданов: интересные факты о новом главе Офиса президента
От спецопераций в Крыму до руководства Офисом президента: Кирилл Буданов начинает новый этап карьеры.
Кирилл Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского занять кресло руководителя Офиса президента Украины.
Его назначение уже активно обсуждают в сети, ведь оно стало одним из самых громких кадровых событий начала 2026 года.
ТСН.ua собрал все, что известно о новом руководителе Офиса президента.
Личная жизнь
Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. О детстве Буданова и его жизни до поступления на службу почти ничего не известно.
В частности, в открытых источниках нет информации о том, кто его родители и чем они занимаются.
Буданов не ведет личных страниц в Instagram или Facebook, однако следить за его деятельностью можно было через официальные ресурсы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
Также немного известно и о семье Буданова. Марианна — его вторая жена. Впервые он женился в 2009 году. Сколько длился первый брак Буданова — неизвестно, однако в 2013 году бывший руководитель ГУР женился во второй раз.
С будущим мужем Марианна познакомилась перед началом Евромайдана 2013 года.
По специальности она психолог. Некоторое время определенное время была советницей Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.
С начала полномасштабной войны Буданов вместе с женой Марианной живет непосредственно в офисе ГУР.
В конце 2023 года стало известно, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, в частности, мышьяком и ртутью. Отравление заметили вовремя, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Марианна прошла курс лечения заграницей.
Образование и карьера
Свое базовое военное образование он получил, окончив в 2007 году Одесский институт Сухопутных войск.
После обучения Буданов начал службу в спецназе ГУР, где с годами прошел через ряд командных должностей.
С началом российской агрессии на востоке Украины весной 2014 года он активно участвовал в боевых действиях, трижды был ранен.
Особой вехой стала проведенная им спецоперация с 6 по 8 августа 2016 года в оккупированном Армянске (Крым).
В период с 2018 по 2020 год разведчик выполнял закрытые специальные задания, детали которых не разглашаются.
В 2020 году Буданов вошел в руководство, став заместителем директора одного из департаментов Службы внешней разведки. 5 августа того же года он возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В 2022 году окончил Военно-дипломатическую академию имени Евгения Березняка.
От 2 октября 2023 года, Буданов является аспирантом вечернего отделения Острожской академии по специальности «политология».
В 2024 году окончил Киево-Могилянскую Бизнес-Школу курс «Стратегическая архитектура». В том же году он получил почетную докторскую степень («Doctor Honoris Causa») Киевской школы экономики за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении безопасности украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.
2 января 2026 года Буданов согласился на предложение президента Украины Владимир Зеленского возглавить Офис президента Украины.
Награды
Буданов является обладателем высших государственных наград Украины, среди которых:
Крест боевых заслуг (2022) за выдающиеся достижения в защите суверенитета;
полный кавалер ордена «За мужество» (Буданов имеет все три степени: I, II и III);
ряд ведомственных и иностранных наград, среди которых польский орден «За заслуги» и чешские награды.
Также указом Президента Украины от 8 февраля 2024 года ему было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
Выдающиеся операции Буданова
Кирилл Буданов также известен своим участием и планированием ряда выдающихся спецопераций во время российско-украинской войны. Среди них ключевые рейды в оккупированный Крым, срыв вражеских планов на Киев и операции в Черном море.
Крымский рейд
В августе 2016 года Буданов возглавил группу из пяти спецназовцев для доставки вооружения и взрывчатки на оккупированный Крым, чтобы подготовить диверсии на случай полномасштабной агрессии РФ. Группа вступила в бой с ФСБ, ликвидировав полковника Романа Каменева и ефрейтора Семена Сычева, и без потерь покинула полуостров
Срыв наступления на Киев
В начале полномасштабного вторжения спецподразделения ГУР под командованием Буданова сорвали высадку российских ВДВ в Гостомеле, предотвратив быстрое окружение Киева.
«Буданов подготовился, создав специальные подразделения, такие как «Кракен», «Шаман» и «Артан», и организовав партизанские сети в оккупированных регионах. Он также руководил Международным легионом, который привлек к борьбе тысячи иностранных добровольцев», — писало издание Newsmax.
Там отметили, в случае провала этой операции, оккупанты могли бы окружить Киев в первую неделю.
Воздушная операция на Азовсталь
Для поддержки гарнизона Мариуполя, который с 1 марта 2022 года находился в полном окружении, ГУР под руководством Буданова организовало спецоперацию по обеспечению «воздушного моста».
В течение марта-мая было совершено семь вертолетных рейсов вглубь оккупированной территории на расстояние более 100 км.
Несмотря на постоянные обстрелы ПВО, экипажи доставляли подкрепление, боеприпасы и медикаменты, а также эвакуировали тяжелораненых защитников из заблокированной «Азовстали».
Освобождение ключевых населенных пунктов
Под командованием Кирилла Буданова в 2022 году также происходили бои с участием спецназа ГУР МОУ по освобождению Бучи, Ирпеня, Капитановки, Дмитровки и оборона Северодонецка.
Некоторые источники утверждают, что в апреле 2022 года Буданов лично участвовал в спецоперации по освобождению от российских группировок села Русская Лозовая в Харьковской области.
Операции в Черном море
Под руководством Буданова ГУР провело ряд стратегических операций в Черном море: деоккупацию острова Змеиный (июнь-июль 2022 год) и освобождение «вышек Бойко» (август 2023 год).
Эти спецоперации позволили Украине восстановить судоходный коридор. Также в 2023 году состоялись успешные рейды спецназовцев на мыс Тарханкут в оккупированном Крыму.
Операция «Синица»
9 августа 2023 года представители ГУР успешно завершили выполнение операции «Синица». Российский пилот Максим Кузьминов перегнал с аэродрома Курска на украинскую территорию транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ воздушно-космических сил РФ с грузом деталей к истребителям Су-27 и Су-30.
Высадка ГУР в Покровске
В конце октября 2025 года украинская разведка (ГУР) провела важную операцию в районе Покровска. Как сообщает Reuters, операцией лично руководил глава ГУР Кирилл Буданов.
Чтобы остановить продвижение российских войск, штурмовики военной разведки на вертолетах высадились в тылу врага, где их не ждали.
Интересные факты о Кирилле Буданове
Кирилл Буданов часто ходит на службу в Православную церковь Украины вместе со своей женой.
По словам руководителя Службы военного капелланства ГУР Константина Холодова, Буданов является верующим человеком.
«Буданов приходит с женой на Богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Мало кто из сегодняшних военачальников является людьми церковными», — подчеркнул священник Константин.
Также он рассказал, что Буданов молится о победе украинского народа над врагами.
В юности годы Буданов занимался плаванием и хотел связать с ним свою жизнь, однако решил учиться в институте сухопутных войск.
Он также любит классическую музыку, которая часто звучит в его кабинете, и фильмы с Жан-Полем Бельмондо, особенно «Профессионал».
С 2014 года, с первых дней войны, он получил серьезные травмы. При взрыве мины осколок попал ему в грудь так близко к сердцу, что его нельзя извлечь — это может быть смертельно.
Также его правая рука была тяжело ранена: взрыв уничтожил локтевой сустав, и теперь рука почти не сгибается, пишет «РБК-Украина».
На Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений. Самое резонансное из них произошло в 2019 году, когда российские агенты заложили взрывчатку в его автомобиль.
В кабинете Буданова живет кот-разведчик
Кирилл Буданов любит животных. С начала полномасштабного вторжения он переехал жить в рабочий кабинет вместе с котом, канарейкой и лягушками.
Кот Гюнтер II — четверолапый друг Буданова, который «молча носит» его секреты и знает подробности многих разведывательных операций.
Кот имеет такое странное название, ведь с его предшественником случилась беда — он погиб в ДТП. На территории ведомства ему установили памятник.
Гюнтер II выполняет роль своеобразного «кототерапевта». Как отмечает генерал-лейтенант, кот помогает военным и политикам успокоиться перед тяжелыми разговорами, снимая напряжение и негативные мысли еще в приемной.
Вместе с Гюнтером ІІ «служит» канарейка Людмила. По словам Буданова, птичка реагирует на ядовитые вещества лучше любого прибора.
Между тем влиятельное издание The New York Times видит в решении Зеленского назначить Буданова руководителем ОП попытку Банковой усилить переговорные позиции с США и изменить внутриполитический ландшафт.
Читайте также:
«Взрослый разговор без самообмана»: эксперт об интервью Буданова «Суспільному»
«Не значит кому-то что-то отдать»: Буданов о территориальном урегулировании
Стоит ли ожидать краха экономики РФ: Буданов дал реалистичный прогноз