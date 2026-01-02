"Позаботьтесь о собственных похоронах": Госдеп США выдал жесткое предупреждение относительно поездок в РФ

США / © Associated Press

Государственный департамент США обновил рекомендации для американских граждан, призвав их немедленно покинуть территорию Российской Федерации. Дипломаты предупреждают о высоком риске незаконных задержаний, пыток и полном отсутствии консульской помощи.

Об этом пишет государственный департамент США.

В официальном документе отмечается, что американцы в России могут быть задержаны силовиками без четких причин неизвестного срока. Госдеп предостерегает: все электронные устройства и коммуникации в РФ контролируются спецслужбами. Американцам советуют полностью выйти из аккаунтов в соцсетях перед пересечением границы, поскольку поводом к аресту может стать любая информация, созданная или сохраненная на устройстве даже во время пребывания в другой стране.

Список рекомендаций «на случай невозврата»

Для тех, кто все же решит посетить Россию вопреки запрету, Госдеп составил перечень критических шагов, больше напоминающих подготовку к смерти или пропаже без вести.

«Подготовьте завещание и назначьте соответствующих бенефициаров страхование или доверенное лицо. Поделитесь важными документами, данными для входа и контактной информацией с близкими, чтобы они могли управлять вашими делами, если вы не сможете вернуться в США, как планировали. Обсудите с близкими план ухода и опеки над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекциями, произведениями искусства и т.п.). Позаботьтесь о своих похоронах и тому подобное», — указывается в рекомендациях, обнародованных госдепом.

Ограниченные возможности посольства

Вашингтон откровенно признает, что у Посольства США в Москве есть крайне ограниченные ресурсы. Российская сторона не гарантирует консульский доступ к задержанным, поэтому гражданам рекомендуют иметь свои планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства. Причинами такого обострения стали продолжающаяся война против Украины, своевольное применение местных законов и угроза терроризма на территории РФ.

Напомним, правительство России обратилось с дипломатической просьбой в Соединенные Штаты прекратить преследование нефтяного танкера, который направлялся в Венесуэлу и продемонстрировал российский флаг во избежание захвата Береговой охраной США.

Также накануне, 31 декабря, пограничная служба Финляндии задержала судно, вышедшее из порта в российском городе Санкт-Петербурге, по подозрению в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.