Под завалами дома в Харькове нашли тело ребенка: подробности

Обстрел Харькова / © ГСЧС Украины

Дополнено новыми материалами

Под завалами разрушенного дома в Харькове обнаружили тело ребенка. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, под завалами найден погибший мальчик. Также, предварительно, под завалами ребенок находился с матерью. Погибшему мальчику, тело которого было деблокировано из-под завалов, было три года», — отметил Синегубов.

Последствия атаки РФ на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

Впоследствии, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, его мать считается пропавшей без вести.

Последствия атаки РФ на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

Напомним, сегодня во второй половине дня российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был столь внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.

Российский «Искандер» полностью разрушил торгово-офисное здание и обрушил подъезд жилой четырехэтажки. Спасательная операция продолжается.