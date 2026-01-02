НАТО понесет более тяжелые потери, чем Украина, в случае войны: эксперт назвал главную причину

Противостояние Россия-НАТО

В случае прямого военного столкновения с Россией страны Североатлантического альянса могут понести значительно более тяжелые потери, чем Украина. Причиной тому станет специфика современной войны, где доминируют дроны, что фактически парализует медицинскую эвакуацию.

Об этом заявил старший представитель Украины в Совместном аналитическом учебном центре НАТО-Украина (JATEC) полковник Валерий Вишневский в комментарии Business Insider.

По словам военного, ситуация на фронте в Украине демонстрирует, что концепция «золотого часа» (оказание помощи в течение первых 60 минут после ранения) больше не работает. Небо над полем боя настолько насыщено разведывательными и ударными дронами, что любое передвижение транспорта или пехоты мгновенно фиксируется врагом.

Вишневский подчеркнул, что украинским защитникам часто приходится ждать ухудшения погодных условий — тумана, дождя или низкой облачности — чтобы получить шанс на безопасную эвакуацию побратимов.

«Такая война, скорее всего, будет значительно более разрушительной, из-за чего Альянс понесет более тяжелые потери, чем Украина», — спрогнозировал полковник, добавив, что НАТО неизбежно столкнется с теми же проблемами логистики и спасения.

В Альянсе все яснее осознают угрозу. Как отмечает издание, западные лидеры понимают, что конфликт может выйти за пределы Украины. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее предполагал, что Россия может быть готова применить силу против Альянса в течение ближайших пяти лет.

Осознавая опасность дронов для медицинских миссий, НАТО активно ищет новые технологические решения. Командование НАТО по трансформации (ACT) совместно с JATEC уже организовало «Инновационный конкурс», на который поступило 175 заявок из 20 стран мира.

Среди предложенных идей, которые рассматривают финалисты конкурса, были: портативные системы для лечения почечной недостаточности в полевых условиях, специальные импровизированные носилки для сложного рельефа, защищенные каналы связи для медиков, баллистические пластины для обустройства временных укрытий.

Глава медицинского отдела ОВС НАТО по трансформации полковник Нил Ай Маунг отметил, что Альянс отказывается от поиска единого универсального решения. Западные военные изучают опыт Украины, чтобы комплексно перестроить медицинскую систему под требования масштабной войны высокой интенсивности.

Напомним, главнокомандующий армией Швейцарии Томас Зюссли признал, что страна не способна самостоятельно отразить возможную полномасштабную военную агрессию. По его словам, многолетнее недофинансирование привело к серьезным пробелам в технике и снаряжении, из-за чего в случае чрезвычайной ситуации только треть военных будет полностью экипирована.

Зюссли подчеркнул, что нейтралитет не является гарантией безопасности, если он не подкреплен реальными военными возможностями, и призвал к честной оценке оборонных перспектив государства.