- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровый образ жизни
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 3 мин
Боль в спине — упражнения от физиотерапевта, которые могут улучшить ваше самочувствие
Боль в пояснице — одна из самых распространенных проблем современного человека и хотя мы часто списываем дискомфорт на «возраст», малоподвижность или усталость, физиотерапевты отмечают, что в большинстве случаев это не приговор, а сигнал.
Специально для издания Woman&Home физиотерапевт Вики Льюис-Болди, которая ежедневно работает с женщинами, с болью в спине, убеждена, что ключ к облегчению не в сложных тренировках, а в базовых, грамотно подобранных упражнениях, которые восстанавливают силу, мобильность и стабильность туловища.
«В течение многих лет я часто вижу одну и ту же картину, женщины или перегружают поясницу скручиваниями, или сразу переходят к интенсивным тренировкам и игнорируют базовую стабилизацию. Также проблема — неправильная техника при подъеме веса или отсутствие мобильности», — объясняет Вики.
По ее словам, многие проблемы со спиной формируются постепенно, поэтому их часто ошибочно списывают на возраст. На самом деле в большинстве случаев состояние можно существенно улучшить, если системно работать с телом.
«Птичка-собака» с вытягиванием и эластичной лентой
Исходное положение — на руках и коленях. Одна нога фиксируется резинкой, которую вы держите противоположной рукой. Одновременно вытягивайте руку тп противоположную ногу, задержитесь, а затем сведите локоть и колено под корпусом. Повторите на другую сторону.
Совет: двигаться медленно, держать бедра стабильными и не «заламывать» позвоночник.
Планка с касаниями плеч
Станьте в планку на руках, напрягите пресс. Поочередно касайтесь противоположной рукой плеча, сохраняя стабильность корпуса. Если трудно удерживать равновесие, расставьте шире ноги.
Совет: не спешить и не раскачивать таз.
Разгибание спины лежа
Лягте на живот, руки расслаблены, медленно поднимайте верхнюю часть спины без помощи рук, и держите подбородок слегка подтянутым.
Совет: поднимайтесь только до комфортного уровня, должно быть ощущение удлинения, а не сжатия в пояснице.
Это упражнение похоже на «Супермена», но ноги остаются на полу.
Планка с переходом в боковую
Из позиции планки на руках напрягите пресс и плавно разверните корпус в боковую планку. Задержитесь на 1-2 секунды и вернитесь назад, затем смените сторону.
Совет: держать таз стабильным и не проваливаться в талии.
Тяга резинки сидя
Сядьте на пол, ноги вытянуты, эластичная лента закреплена на стопах. Слегка отклонитесь назад, зафиксируйте корпус и тяните ленту к ребрам, затем медленно вернитесь в исходное положение.
Совет: спина ровная, плечи не округляются, пресс напряжен.
Почему возникает боль в спине
По словам Вики, самые частые причины — перегрузка мышц и нарушение техники движения. Часто люди начинают интенсивные тренировки без базовой стабильности, а это приводит к быстрой усталости и потере формы. Еще один фактор — слабость других групп мышц, например, чрезмерные скручивания повышают давление на поясницу и почти не укрепляют глубокий кор, зажатые бедра заставляют позвоночник компенсировать нагрузку, а слабые ягодицы и задняя поверхность бедра «перекладывают» работу на поясницу.
Иногда причина боли вообще не в спине, а в дисбалансе всего тела.
Преимущества упражнений для спины
Улучшение осанки. Упражнения развивают постуральную силу и контроль позвоночника, уменьшают нагрузку от «передней» позы тела.
Укрепление мышц спины. Регулярная практика помогает формировать силу и мышечный тонус в этой зоне.
Развитие глубокого кора. Стабилизация корпуса помогает защищать поясницу от боковых нагрузок.
Поддержка во время гормональных изменений. Снижение уровня эстрогена влияет на плотность костей и эластичность тканей, поэтому сильный мышечный кор становится особенно важным.
Поддержка для тех, кто много сидит. Упражнения помогают мобилизовать поясницу и улучшить питание межпозвоночных дисков.
Боль в спине — это не просто «плата за современный образ жизни», а сигнал о дисбалансе в теле, который можно постепенно исправить. Иногда решение гораздо проще, чем кажется, и оно не в интенсивности, а в регулярности, осознанном движении и возвращении к базовой силе.