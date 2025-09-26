5 атмосферных книг, которые стоит прочитать осенью

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку книг для приятных осенних чтений.

Эдриенн Янг «Перерождение Джун Ферров» (Издательство Vivat)

Фантастика, магический реализм, психология, романтика и детективная линия в одной увлекательной цветочной истории. «Перерождение Джун Ферров» — это микс жанров, красоты и напряжения.

Женщины семейства цветочниц Ферров обречены на безумие. Это древнее проклятие уже свело с ума многие поколения, и теперь на очереди тридцатилетняя Джун. Девушка запретила себе даже мечтать о личном счастье и решительно решила, что род должен закончиться на ней. Однако таинственная дверь в саду, неустанный голос в голове и загадочная записка от умершей бабушки дают Джун шанс изменить прошлое.

Книга погружает в фантастическую атмосферу с нотками интриги и чувственности. Здесь можно найти именно те яркие краски и эмоции, которых так не хватает осенью.

Коллин Гувер «Поздно» (Издательство «РМ»)

Осенняя меланхолия наступает по календарю, но когда она касается щемящего романа Коллин Гувер — это хороший знак.

Слоан привыкла жертвовать. Она способна отдать все ради близких, и это привело ее к абьюзивным отношениям с наркоторговцем Асой. Когда девушка делает попытки вырваться, то только больше становится центром одержимости опасного парня. Внезапно в жизни Слоан появляется Картер — агент Управления по борьбе с наркотиками. Любой союз между Слоан и Картером может закончиться фатально, особенно если совместная борьба переходит в романтическое влечение.

«Поздно» балансирует на грани с тревожным напряжением, романтикой и психологией. Ждать и терпеть больше невыносимо, но каждый шаг может оказаться неосторожным, и тогда будет действительно поздно что-то менять.

Хиро Арикава «Дневник странствующего кота» (Издательство «Артбукс»)

Есть ли существа милее, чем котики? И может ли быть осеннее чтение теплее, пушистее и приятнее, если в книге говорится о коте?

Кот Нана вместе со своим хозяином отправляется в удивительное путешествие к его друзьям молодости. Пушистого переполняют вопросы и впечатления, но он может только наслаждаться поездкой, невероятными пейзажами Японии, наблюдать за сменой времен года и человеческими отношениями. Это история о дружбе и ценности, чудеса и одиночество, умение проявлять поддержку, любовь, делать приятные вещи и замечать прекрасное.

Эта трогательная и мягкая книга окутает теплом и уютом, вызовет волну эмпатии и сентиментальности, а еще даст возможность и время подумать о важном.

Вера Курико «Летиция Курьята и все ее вымышленные любовники, которым она солгала о своем отце» (Издательство «Лаборатория»)

Кажется, в реальности с войной за окном единственным спасением является любовь. Но что делать одиноким?

Летиция Курьята решила во что бы то ни стало бороться за любовь и всеми способами ею овладеть. Ее причудливые выдумки об отце настолько далеки от правды, что в них невозможно не поверить. Вот такой вот парадокс! Но кто же ее отец на самом деле, если не призрак, не полковник ХVІІ века, не утка и даже не герой современной войны? И есть ли хоть капля правды в ее сказках для семи любовников?

Книга полна исключительного сарказма, иллюзорности и поэтических аллюзий. В плетении магического реализма и автобиографического репортажа нужно найти нить логики и протянуть ее сквозь свои ощущения.

Робин Слоун «Круглосуточный книжный магазин мистера Пенумбры» (Издательство Vivat)

Настоящий рай для книголюбов: круглосуточный книжный магазин, огромное количество уникальных изданий и уютно-таинственная атмосфера. И вдруг все это перерастает в интеллектуальную игру технического прогресса и загадок, вечных, как мир.

Клей, молодой дизайнер, в поисках работы соглашается на вакансию ночного кассира в круглосуточном книжном магазине мистера Пенумбры. Ему было строго запрещено заглядывать в книги, которые покупают странные посетители. Но парень не удержался, и теперь ему нужно решить головоломку бессмертия. Клей подключает к делу своих друзей и пытается найти решение благодаря Google-алгоритмам, 3D-моделированию и программированию. Что ж, интересно, насколько технический прогресс может заглянуть вглубь вековых посланий?

Книга Робина Слоуна продумана до мелочей, как странный квест. Здесь современность пытается проникнуть в глубины прошлого, а вопрос прогресса и до сих пор неразгаданных секретов человечества могут поставить под сомнение реальность.