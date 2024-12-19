Археологи нашли "голову пришельца" возрастом 7000 лет — фото

Археологи встретили 7000-летнюю фигурку, которая имеет удивительное сходство с инопланетянином.

Как пишет Daily Star, жуткую фигурку раскопала совместная команда кувейтских и польских исследователей на месте в Кувейте, известном как Бахра 1.

Они раскапывали одно из древнейших поселений на Аравийском полуострове, которое было заселено с 5500 до 4900 года до нашей эры.

Команда описывает глиняную фигурку как "маленькую, тонко сделанную голову, с раскосыми глазами, плоским носом и удлиненным черепом". Хотя такие находки типичны для неолитического сообщества Убайд, это первая подобная находка, обнаруженная в регионе Персидского залива.

Археологи нашли фигурку возрастом 7000 лет / Фото: Adam Oleksiak/CAŚ UW/SWNS

Профессор Петр Белыски из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета прокомментировал находку: "Присутствие этой фигурки на нашем месте поднимает интригующие вопросы о ее назначении и символическое, а возможно, и ритуальное значение, которое она могла иметь для сообщества, населявшего это поселение".

Еще одной важной находкой явилось подтверждение местного гончарного производства. С начала исследований на Бахре 1 были найдены два типа посуды: импортная керамическая посуда, связанная с культурой Убайд, и совсем другая посуда, известная как грубая красная посуда (CRW), которая также встречается на других современных достопримечательностях на Аравийском полуострове.

Глиняная посуда издавна считалась местным продуктом, но до сих пор не было никаких доказательств конкретных мест ее производства.

Ключевым открытием стал глиняный необожженный сосуд, который помог подтвердить, что Бахра 1 действительно была самым древним известным местом производства гончарных изделий в регионе Персидского залива.

Напомним, в Египте сделали уникальную археологическую находку мумий с золотыми языками. Помещение золотых языков в мумии по верованиям помогало умершим общаться в загробной жизни.

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