NASA впервые в истории досрочно возвращает экипаж с МКС из-за медицинских проблем

МКС / © Associated Press

Реклама

NASA приняло беспрецедентное решение досрочно завершить миссию Crew-11 и вернуть на Землю всех четырех астронавтов по медицинским причинам. В космическом агентстве отмечают: ситуация тревожная, но стабильная.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Экипаж в составе астронавтов NASA Зена Кардмана и Майкла Финке, японца Кимия Юи и российского космонавта Олега Платонова работает на МКС с 1 августа 2025 года и должен был завершить шестимесячную миссию в начале следующего месяца. Однако 7 января один из членов команды почувствовал медицинские осложнения, после чего руководство NASA решило вернуть всех астронавтов раньше срока.

Реклама

Во время пресс-конференции администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что состояние астронавта стабильное и угрозы жизни нет, однако точный диагноз можно установить только на Земле. Агентство традиционно не разглашает имени пострадавшего из соображений конфиденциальности.

Главный врач NASA доктор Дж. Д. Полк уточнил, что проблема не связана с подготовкой к отмененному выходу в открытый космос. По его словам, это «медицинская проблема в сложных условиях микрогравитации», который требует полного обследования — такого, которое невозможно провести на борту станции.

Ранее МКС уже становилась площадкой для дистанционных диагностических экспериментов, однако до медицинской эвакуации экипажа еще никогда не доходило. Прецедентом был случай 2019 года, когда у астронавта обнаружили тромб и лечили его на орбите до получения нужных препаратов.

На этот раз NASA отмечает: эвакуация не является аварийной, но медлить с полноценным обследованием нецелесообразно. Команда вернется на том же корабле SpaceX Crew Dragon Endeavour, на котором прибыла, — это логистически выгоднее, чем отдельно вывозить одного астронавта и повторно отправлять капсулу на орбиту.

Реклама

Тем временем NASA и международные партнеры решают, возможно ли ускорить запуск Crew-12, запланированный не ранее чем на 15 февраля.

Ожидается, что NASA объявит точный график отстыковки и возвращения Crew-11 сегодня или завтра.

Напомним, в четверг, 8 января, NASA сообщило о возможном досрочном завершении миссии Crew-11 после того, как один из астронавтов Международной космической станции столкнулся с проблемами со здоровьем. Из-за этого агентство уже переносило запланированный выход в открытый космос.