Наука и IT
251
Невероятная находка: ученые нашли упоминание о драконе в самой загадочной книге мира

В загадочном манускрипте Войнича ученые обнаружили изображение дракона.

Вера Хмельницкая
Рукопись Войнича

Рукопись Войнича / © Getty Images

Рукопись Войнича, датированная началом XV века, остается одной из самых глубоких загадок истории, окутанной тайной своего неизвестного шрифта и сопроводительных, порой биологически невозможных, иллюстраций. Среди этих загадочных рисунков людей, растений и астрологических символов, находится изображение дракона, что добавляет мистического измерения к работе, которая веками озадачивала криптографов и лингвистов.

Пока неизвестно, кто автор рукописи и о чем в ней говорится. Однако главной загадкой остается то, написан ли ее текст на неизвестном или просто вымышленном языке, в котором зашифровано послание, пишет Т4.

Журналист Майкл Грешко опубликовал в научном издании Cryptologia исследование, убедительно доказывающее: манускрипт Войнича, скорее всего, зашифрован. В основе его работы — собственный алгоритм, который он разработал, развлекаясь математическими головоломками во время карантина, и который получил название «шифр Найббе».

Рукопись Войнича / © Getty Images

Рукопись Войнича / © Getty Images

Эта методика включает последовательную обработку латинского или итальянского текста: его сливают в один поток, а затем повторно сегментируют. Сегментация, намеренно нарушающая оригинальный ритм, происходит через формирование одно- и двухбуквенных блоков. Каждый блок обозначается как слово, причем двухбуквенные блоки получают синтаксическую структуру, разделяясь на префикс и суффикс.

«Результаты моделирования показали, что текст, сгенерированный шифром Найббе, имеет поразительное сходство с самой рукописью Войнича, в частности, воспроизводит ее необычные статистические закономерности, которые ранее озадачивали исследователей», — отмечает Т4.

Страница из загадочной рукописи Войнича, которую исследуют ученые

Страница из загадочной рукописи Войнича, которую исследуют ученые

Журналист Грешко признает, что это еще не окончательное доказательство происхождения Рукописи Войнича. Однако, он доказал, что с помощью этой системы кодирования можно получить текст, который имеет практически те же характеристики, что и загадочный манускрипт.

«Это новое исследование предоставляет другим исследователям более точные инструменты для дальнейшего анализа и раскодирования, снова активизируя дискуссию вокруг этой загадочной книги», — пишет медиа.

Там также отмечают, что рукопись Войнича остается загадкой, потому что она «поддерживает» любую теорию о себе. Она одновременно выглядит как шифр и как бессодержательный текст. Это свойство делает ее такой трудной для расшифровки и одновременно такой привлекательной для исследователей.

Ранее исследователи рассказали, что образ дракона — это один из самых мощных и устойчивых мифологических архетипов, который активно эксплуатируется в современном кинематографе, в частности в популярных сериалах вроде «Игры престолов». Однако это мифическое существо, известное своим чешуйчатым телом, длинным хвостом, крыльями и способностью дышать огнем, никогда реально не существовало в той форме, в которой его изображает массовая культура

251
