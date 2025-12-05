Невероятная находка: ученые нашли упоминание о драконе в самой загадочной книге мира

Рукопись Войнича / © Getty Images

Рукопись Войнича, датированная началом XV века, остается одной из самых глубоких загадок истории, окутанной тайной своего неизвестного шрифта и сопроводительных, порой биологически невозможных, иллюстраций. Среди этих загадочных рисунков людей, растений и астрологических символов, находится изображение дракона, что добавляет мистического измерения к работе, которая веками озадачивала криптографов и лингвистов.

Пока неизвестно, кто автор рукописи и о чем в ней говорится. Однако главной загадкой остается то, написан ли ее текст на неизвестном или просто вымышленном языке, в котором зашифровано послание, пишет Т4.

Журналист Майкл Грешко опубликовал в научном издании Cryptologia исследование, убедительно доказывающее: манускрипт Войнича, скорее всего, зашифрован. В основе его работы — собственный алгоритм, который он разработал, развлекаясь математическими головоломками во время карантина, и который получил название «шифр Найббе».

Рукопись Войнича / © Getty Images

Эта методика включает последовательную обработку латинского или итальянского текста: его сливают в один поток, а затем повторно сегментируют. Сегментация, намеренно нарушающая оригинальный ритм, происходит через формирование одно- и двухбуквенных блоков. Каждый блок обозначается как слово, причем двухбуквенные блоки получают синтаксическую структуру, разделяясь на префикс и суффикс.

«Результаты моделирования показали, что текст, сгенерированный шифром Найббе, имеет поразительное сходство с самой рукописью Войнича, в частности, воспроизводит ее необычные статистические закономерности, которые ранее озадачивали исследователей», — отмечает Т4.

Страница из загадочной рукописи Войнича, которую исследуют ученые

Журналист Грешко признает, что это еще не окончательное доказательство происхождения Рукописи Войнича. Однако, он доказал, что с помощью этой системы кодирования можно получить текст, который имеет практически те же характеристики, что и загадочный манускрипт.

«Это новое исследование предоставляет другим исследователям более точные инструменты для дальнейшего анализа и раскодирования, снова активизируя дискуссию вокруг этой загадочной книги», — пишет медиа.

Там также отмечают, что рукопись Войнича остается загадкой, потому что она «поддерживает» любую теорию о себе. Она одновременно выглядит как шифр и как бессодержательный текст. Это свойство делает ее такой трудной для расшифровки и одновременно такой привлекательной для исследователей.

Ранее исследователи рассказали, что образ дракона — это один из самых мощных и устойчивых мифологических архетипов, который активно эксплуатируется в современном кинематографе, в частности в популярных сериалах вроде «Игры престолов». Однако это мифическое существо, известное своим чешуйчатым телом, длинным хвостом, крыльями и способностью дышать огнем, никогда реально не существовало в той форме, в которой его изображает массовая культура

