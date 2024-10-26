Полет на орбиту Луны задерживается: отчет NASA раскрыл ряд проблем

NASA официально пока не меняет запланированные сроки запуска, но пилотируемая миссия Artemis II, скорее всего, не сможет стартовать в сентябре 2025 года.

NASA планирует отправить астронавтов на орбиту спутника Земли в сентябре 2025 года. Впрочем, при подготовке миссии Artemis II возникли определенные технические проблемы, которые заставляют сомневаться, что сроки удастся выдержать. Вместо этого все свидетельствует о том, что старт миссии придется отложить.

Об этом говорится в новом отчете Управления госотчетности США (GAO).

Отмечается, что одна из главных причин задержки – до сих пор не завершенное изучение специалистами NASA последствий повреждения теплового экрана космического корабля "Орион" во время миссии "Артемида I", которое случилось два года назад. Но это не единственная проблема.

В частности, трудности возникли в программе Exploration Ground Systems, отвечающей за создание наземной инфраструктуры для поддержки ракеты Space Launch System и космического корабля Orion. Программа имела в графике запас времени в несколько месяцев, но полностью потеряла его из-за технических проблем во время испытаний на площадке мобильной пусковой установки ракеты.

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"Ранее В 2024 году программа резервировала это время для решения технических вопросов, которые могут возникнуть во время испытаний интегрированной SLS и транспортного средства Orion, или если погода помешает планируемым мерам, среди прочего. Официальные лица заявили, что проблемы вполне вероятны, поскольку многие из этих систем испытываются впервые", – говорится в отчете.

В отчете отмечается, что пусковая установка имеет "недостаточный запас прочности", что может быть причиной проблем и задержек. Кроме того, команда Exploration Ground Systems должна была построить систему аварийной эвакуации для астронавтов, которая будет применена, если возникнут проблемы в последний момент, во время обратного отсчета запуска. Но на момент публикации отчета аварийная система не готова, а время на ее строительство в графике исчерпано.

В то же время, NASA умалчивает информацию о состоянии проверки поврежденного теплового экрана космического корабля "Орион".

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Во время миссии Artemis I, отправившей капсулу за пределы Луны, тепловой экран треснул во время вхождения в атмосферу Земли. После приземления космического корабля инженеры нашли более 100 точек повреждения.

Теперь NASA стоит перед дилеммой – запускать новую миссию с несовершенным экраном или пытаться улучшить его и при этом потерять время. Независимая группа экспертов уже завершила изучение поврежденного экрана и сделала свои выводы, но космическое агентство до сих пор не обнародовало результаты экспертизы, не комментирует их и воздерживается от принятия решения по тепловому экрану для миссии Artemis II. Следовательно, дальнейшие работы по подготовке миссии на орбиту Луны приостановлены.

Впрочем, в NASA заявляют, что планируют начать установку ракеты "осенью этой". В отчете также отмечается, что, несмотря на трудности и существующие или будущие задержки, мы можем быть уверены, что миссия NASA Artemis II в конце концов состоится.

Напомним, во время пилотируемой миссии на Луну Artemis 3, которая запланирована на 2026 год, астронавты смогут поддерживать качественную связь с Землей посредством сети 4G, созданной компанией Nokia. После высадки на поверхность спутника Земли они смогут удаляться от посадочного модуля на расстояние до 2 км и при этом остаться на видеосвязи.

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