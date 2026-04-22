Три привычки, которые снижают интеллект: большинство людей делают это каждый день

Какие привычки снижают интеллект

Человеческий интеллект — довольно гибкая система, которую можно прокачивать на протяжении всей жизни. Люди не рождаются с определенным «запасом» интеллекта. Психологи поделились, что даже у людей, которые постоянно учатся и много читают, могут быть привычки, которые плохо влияют на интеллект.

Больше о них рассказали Psychology Today.

Какие привычки плохо влияют на интеллект

Привычкой, которая на самом деле вредит интеллекту, является мультитаскинг или многозадачность. Конечно, люди могут выполнять идеально по несколько заданий одновременно, но для нашей нейрофизиологии это очень большая нагрузка. Здесь не работает подход «чем чаще так делать, тем лучше адаптируется мозг».

Исследования Стэнфордского университета свидетельствуют о том, что человеческий мозг не может фокусироваться на двух сложных задачах одновременно, ведь на самом деле он быстро переключается между ними. В этот момент производительность и эффективность работы могут снизиться на 40%.

Постоянное выполнение нескольких задач сразу истощает запасы нейрохимических веществ. А люди, использующие одновременно несколько гаджетов, вообще имеют меньшую плотность серого вещества в передней поясной коре мозга. Она отвечает за эмоциональный контроль и принятие решений.

Крайне плохо на интеллект влияет чрезмерное пролистывание ленты, особенно быстрых видео. Алгоритмы социальных сетей приучают мозг к быстрому дофамину, поэтому люди часами могут листать TikTok или рилзы.

Постоянное пролистывание таких видео снижает способность к аналитическому мышлению и ухудшает память. В результате постоянного просмотра коротких видео мозг постепенно теряет способность обрабатывать большие объемы данных.

Третьим фактором, который губительно влияет на интеллект, является социальная изоляция и нехватка живого общения. После пандемии коронавируса люди до сих пор не хотят возвращаться к активному образу жизни. Все больше подростков проводят время дома в телефонах, а не на детских площадках или с друзьями на улице.

Человеческий интеллект зависит от сложности социальных связей. А если социальных связей мало, и вы общаетесь раз в неделю только с соседом — мозг теряет когнитивный резерв.

Переписки не считаются общением. Мозгу нужно живое взаимодействие с другими людьми, выявление искренних эмоций. От нехватки общения мозг постепенно начинает деградировать, поскольку не получает интеллектуальных заданий.

Как развивать интеллект

Чтобы развивать интеллект, нужно тренировать не только память, но и мышление. Читать книги — полезно, но их нужно еще и осмысливать, уметь пересказывать, искать углубленные подтексты и смыслы. Читать лучше художественную литературу, научные тексты и разные жанры литературы.

Также следует решать задачи на логику, играть в стратегические игры и шахматы. Полезными будут изучение математики и философии. Прекрасно стимулирует мозг и интеллект игра на музыкальных инструментах и изучение сольфеджио.