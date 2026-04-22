Нефтепровод «Дружба» / © Associated Press

Украина возобновила перекачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба», а поставки в Словакию могут возобновиться уже утром 23 апреля.

Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

По ее словам, по информации «Укртранснафты», утром 22 апреля на украинском участке трубопровода со стороны Беларуси началось повышение давления и заполнение системы.

Ожидается, что перекачка нефти и ее поставки в Словакию будет полностью восстановлена утром в четверг, 23 апреля.

В то же время венгерская нефтегазовая компания MOL Plc. сообщила участникам рынка капитала, что АО «Укртранснафта» проинформировало ее о начале поступления сырой нефти из Беларуси по трубопроводной системе «Дружба» в Украину в полдень 22 апреля.

В MOL ожидают, что первые партии сырой нефти после перезапуска украинского участка трубопровода прибудут в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня.

Напомним, вечером 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный российским обстрелом участок нефтепровода «Дружба». По его словам, специалисты уже создали базовые условия для возобновления транзита нефти в страны Европы, хотя угроза повторных атак РФ на критическую инфраструктуру сохраняется.

Также Зеленский заявил, что прокачку нефти по магистрали могут возобновить уже 22 апреля.

Как сообщило агентство Reuters, венгерская нефтяная компания MOL подала заявку на транзит нефти через «Дружбу» после завершения Украиной ремонтных работ.

22 апреля в MOL подтвердили, что АО «Укртранснафта» официально завершила ремонт украинского участка трубопровода и отменила действие форсмажорных обстоятельств. В компании отметили, что украинская сторона уже готова возобновить поставки сырой нефти в Венгрию и Словакию.