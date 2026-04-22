До Украины добрался новый опасный штамм коронавируса: какие симптомы
Новый субвариант COVID-19 «Цикада», который в конце 2024 года начал распространяться по миру, уже добрался до Украины.
В Украине впервые зафиксировали случай нового субварианта коронавируса «Цикада». Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины во время проведения секвенирования.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Речь идет о новом субварианте коронавируса, который относится к линии Омикрон. Его впервые в мире зафиксировали в конце 2024 года. С тех пор его распространение подтвердили уже в 23 странах. По оценке Всемирной организации здравоохранения, пока этот штамм не демонстрирует признаков повышенного эпидемического риска и не считается таким, что может спровоцировать новую масштабную волну заболеваемости.
Случай заражения новым штаммом в Украине обнаружили во время секвенирования — специального лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и определить мутации в его геноме.
«Выявление такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно идентифицировать новые варианты вируса», — говорится в сообщении.
Симптоматика «Цикады» в целом совпадает с проявлениями других вариантов COVID-19. У больных могут наблюдаться насморк, лихорадка, кашель, головная боль, слабость, потеря обоняния или вкуса. Также иногда фиксируют раздражение глаз или сыпь на коже.
В Минздраве отмечают: вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. В случае появления симптомов украинцам рекомендуют не медлить и обращаться к врачу.
Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасен новый штамм ковида «Цикада» и почему он охотится на детей.