До Украины добрался новый опасный штамм коронавируса: какие симптомы

Коронавирус

В Украине впервые зафиксировали случай нового субварианта коронавируса «Цикада». Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины во время проведения секвенирования.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Речь идет о новом субварианте коронавируса, который относится к линии Омикрон. Его впервые в мире зафиксировали в конце 2024 года. С тех пор его распространение подтвердили уже в 23 странах. По оценке Всемирной организации здравоохранения, пока этот штамм не демонстрирует признаков повышенного эпидемического риска и не считается таким, что может спровоцировать новую масштабную волну заболеваемости.

Случай заражения новым штаммом в Украине обнаружили во время секвенирования — специального лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и определить мутации в его геноме.

«Выявление такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно идентифицировать новые варианты вируса», — говорится в сообщении.

Симптоматика «Цикады» в целом совпадает с проявлениями других вариантов COVID-19. У больных могут наблюдаться насморк, лихорадка, кашель, головная боль, слабость, потеря обоняния или вкуса. Также иногда фиксируют раздражение глаз или сыпь на коже.

В Минздраве отмечают: вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. В случае появления симптомов украинцам рекомендуют не медлить и обращаться к врачу.

Что известно о штамме коронавируса «Цикада» / © Міністерство охорони здоров'я України

