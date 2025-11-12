Умнее, чем мы думали: шмели научились "азбуке Морзе"

Шмиль / © pixabay.com

Реклама

Ученые сделали удивительное открытие о мозге шмелей. Они научили насекомых различать световые узоры, похожие на азбуку Морзе, чтобы находить сладкую награду. Это доказывает, что насекомые способны обрабатывать временную информацию, как и позвоночные.

Об этом пишет Science Altert.

В ходе последнего исследования ученые из Лондонского университета королевы Марии научили шмелям (Bombus terrestris) различать световые узоры разной продолжительности, чтобы находить сладкое лакомство.

Реклама

Это стало первым доказательством того, что шмели могут принимать решения, основываясь исключительно на длительности визуального сигнала.

«Мы хотели выяснить, могут ли шмели уловить разницу между этими разными по длительности звуками, и было очень волнительно наблюдать, как они это делают», — рассказал специалист по поведению Алекс Дэвидсон.

Ученые разработали эксперимент, чтобы проверить, способны ли насекомые различать короткие и длинные вспышки света — основные единицы азбуки Морзе.

Шмелям показывали экран с двумя мерцающими огнями: один загорался дольше (например, 5 секунд), а другой — короче (1 секунда). Одна продолжительность сигнала была связана со сладкой наградой, которую шмели любят. Другая же вела к горькому веществу (хинину), которое им совершенно не нравится.

Реклама

На первом этапе шмели должны были научиться ассоциировать длину вспышки с результатом, пока не достигали порога успеха в 15 правильных угадываний из 20.

Затем пришло время теста: ученые полностью убрали и сладкую, и горькую жидкость, чтобы убедиться, что шмели не просто нюхают сахар.

Даже без награды шмели продолжали выбирать ту продолжительность вспышки, которая раньше была связана с сахаром, гораздо чаще, чем это можно было бы объяснить случайностью. Это показало, что они действительно научились различать сигналы.

Ранее учёные уже обнаруживали, что шмели могут играть с игрушками, учить друг друга решать головоломки и даже понимать базовые концепции математики.

Реклама

Как и почему шмели это делают, остается загадкой. Они не сталкиваются с мерцающими стимулами в природе.

«Тот факт, что они смогли отслеживать продолжительность визуальных стимулов, может указывать на расширение способности к обработке времени, развившейся для других целей, например, для отслеживания перемещения в пространстве или общения», — говорит Дэвидсон.

Это открытие в который раз напоминает, что сложные когнитивные процессы могут происходить в мозгу размером с маковое зерно, а способности, которые мы считали уникальными для людей, гораздо более распространены в животном мире.

Напомним, в Австралии ученые открыли новый вид пчел — Megachile Lucifer, названный в честь сериала «Люцифер». У самок есть крошечные рожки, напоминающие «дьявольские», а именно открытие стало первым для этой группы пчел за последние 20 лет. Исследователи предполагают, что рога помогают насекомым защищаться или собирать смолу для гнезд.

Реклама

Ученые призывают охранять место их обитания, ведь оно находится под угрозой из-за деятельности человека и изменения климата.