В Египте со дна моря достали части одного из семи чудес света

Остатки Александрийского маяка. Фото: GEDEON Programmes / CEAlex

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В порту Александрии археологи подняли со дна Средиземного моря 22 гигантских каменных блока. По данным французской исследовательницы Изабель Гери, это остатки Фаросского маяка — одного из семи чудес света, построенного в III веке до нашей эры.

Об этом сообщило издание La Fondation.

Среди найденного — фрагменты огромных дверей весом 70-80 тонн и часть церемониального пилона. Все эти элементы добавляют в цифровой архив, который уже содержит данные о более 100 каменных блоках, найденных под водой за последнее десятилетие. Исследованием руководит французский археолог и архитектор Изабель Гери.

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Фаросский маяк был возведен около 280 года до н.э. по приказу Птолемея II. Его высота превышала 100 метров. Это было одно из самых высоких сооружений античности, предположительно, третье по высоте после пирамид в Гизе. Маяк обеспечивал навигацию в Александрийской гавани: свет создавал огонь на вершине башни, а металлические отражатели концентрировали его лучи. Из-за утраты оригинальных элементов точные технические детали остаются неизвестными.

Маяк серьезно пострадал от землетрясений, а окончательно разрушился в XIV веке. Руины сооружения обнаружили под водой в 1994 году.

Сейчас исследователи не планируют физической реконструкции сооружения, зато создают его цифровую 3D-модель. Сканированные блоки передают инженерам, которые помогают виртуально воссоздать первоначальный вид маяка и исследовать, как он был построен и разрушен.

Фаросский маяк был не только навигационным ориентиром, но и символом Александрии — города, основанного Александром Македонским в 332 году до н.э. Во времена династии Птолемеев, Александрия стала столицей Египта и одним из ведущих центров науки, культуры и торговли древнего мира.

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