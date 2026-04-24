В комете 3I/ATLAS обнаружили рекордное количество "особой" воды: что это значит

Комета 3I/ATLAS

Астрономы обнаружили аномально высокое содержание полутяжелой воды в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS. Новые данные, полученные с помощью радиотелескопа ALMA, свидетельствуют о том, что объект сформировался при значительно ниже температур, чем господствовавшие во время зарождения нашей Солнечной системы.

Об этом пишет Iflscience.

Что известно о количестве воды в комете

Исследование кометы 3I/ATLAS во время ее сближения с Солнцем 29 октября 2025 выявило аномалию: в ее составе в 30 раз больше полутяжелой воды, чем у комет нашей системы. Если сравнивать с водой в океанах Земли, то в межзвездной комете ее содержание выше в 40 раз.

Это первый случай в истории астрономии, когда ученым удалось измерить уровень дейтерия в межзвездном объекте. Предыдущие известные гости из других систем — 1I/'Oumuamua и 2I/Borisov — не предоставили возможность провести подобные химические измерения.

Как сформировалась комета 3I/ATLAS

Высокая концентрация дейтерия указывает на то, что среда, где образовалась комета, была очень холодной. Для запуска соответствующих химических процессов температура должна быть ниже 30 градусов Кельвина (-243°C).

«Химические процессы, приводящие к усилению дейтерированной воды, очень чувствительны к температуре и обычно требуют среды холоднее примерно 30 градусов Кельвина или примерно минус 406 градусов по Фаренгейту», — заявил ведущий автор исследования, аспирант Мичиганского университета Луис Э. Салазар Мансано.

Изображение художника, сравнивающего воду 3I/ATLAS с водой Земли. / © NRAO / AUI / NSF

По словам ученого, облако газа, из которого возникла материнская звезда и планетная система кометы 3I/ATLAS, имело специфические радиационные условия. Это существенно отличалось от условий локального космического пространства.

Какое значение это имеет для современной астрономии?

Исследование подтверждает теорию о том, что планетарные системы в разных частях Галактики развиваются по уникальным сценариям. Каждый такой объект является своеобразной «космической окаменелостью», которая помогает реконструировать историю отдаленных регионов Вселенной.

«Каждая межзвездная комета приносит немного своей истории, своих окаменелостей из других мест. Мы не знаем точно откуда, но с помощью таких инструментов как ALMA мы можем начать понимать условия этого места и сравнивать их с нашими собственными», — объяснила соавтор исследования, доцент Тереза Панеке-Карреньо.

Луис Э. Салазар Мансано резюмировал, что новые данные воочию демонстрируют значительную разницу между эволюцией нашей Солнечной системы и другими звездными системами Галактики.

