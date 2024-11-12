"Затмение века": когда его ждать и кто сможет увидеть

2 августа 2027 года ожидается самое длительное полное солнечное затмение XXI века, которое охватит около 90 миллионов человек. Оно охватит юго-запад Испании, Северную Африку и Аравийский полуостров.

Об этом сообщило издание Forbes.

Если в начале этого года пик полного солнечного затмения составлял четыре минуты 28 секунд, то во время "Великого североафриканского затмения" луна закроет Солнце на целых шесть минут и 23 секунды.

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Путь солнечного затмения 2027 года начнется в Атлантическом океане, а затем пройдет через 275 км суши, охватывая Гибралтарский пролив, южную Испанию, Гибралтар и Марокко.

Далее линия затемнения пройдет через Алжир, Тунис, Ливию и Египет, где в полдень Солнце будет полностью закрыто на самой высокой точке небосвода. После этого полное затмение охватит Саудовскую Аравию и Йемен, а затем переместится в Сомали. Затемнение там закончится прежде чем Луна закроет Солнце на юго-востоке в Индийском океане вблизи островов Чагос.

Напомним, NASA зафиксировало момент, когда комета была поглощена Солнцем.

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