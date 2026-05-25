Астрологи назвали четыре знака зодиака, ради которых Козерог способен на все

Кто из знаков подходит Козорогу

Козероги считаются одними из самых сдержанных и холодных знаков зодиака. Они редко открывают душу, не любят лишние эмоции и очень осторожно впускают людей в свою жизнь. Однако астрологи убеждены: если Козерог по-настоящему влюбляется, он способен буквально на все. Для особенного человека представители этого знака могут изменять свои привычки, рисковать и даже жертвовать собственным комфортом. Специалисты назвали четыре знака зодиака, имеющих над Козерогом почти магическую власть.

Телец

Телец и Козерог считаются одной из самых крепких астрологических пар. Оба знака ценят стабильность, верность и спокойную жизнь без драм. Именно рядом с Тельцом Козерог начинает ощущать настоящую эмоциональную безопасность.

Астрологи отмечают, что ради Тельца Козерог готов работать еще больше, строить общее будущее и делать все возможное для благополучия своей пары.

Скорпион

Скорпион действует на Козерога почти гипнотически. Представителей этого знака привлекают загадочность, сила характера и внутренняя уверенность Скорпиона. Такие отношения редко бывают простыми, но именно они способны заставить Козерога потерять голову.

Ради Скорпиона Козерог может делать то, на что никогда не решился бы ради других.

Рыбы

Рядом с Рыбами Козерог становится гораздо более нежным и эмоциональным. Рыбы помогают ему открывать чувства и смотреть на жизнь не только через призму работы и обязанностей. Астрологи считают, что именно этот знак способен пробудить у Козерога романтичность и нежность.

Ради Рыб он готов становиться более заботливым и даже жертвовать своими принципами.

Дева

Дева и Козерог прекрасно понимают друг друга без лишних слов. Их объединяют схожие взгляды на жизнь, стремление к порядку и серьезность в отношениях. Козерог очень ценит надежность Девы и ее умение поддержать в сложный момент.

Поэтому ради такого человека он способен на большие поступки и настоящую преданность.

