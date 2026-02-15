ТСН в социальных сетях

Что первым класть в борщ — картошку или капусту: профессиональные повара дали четкий ответ

От последовательности добавления ингредиентов зависит вкус, цвет и густота традиционного украинского блюда.

Как правильно варить борщ

Порядок закладки ингредиентов в борщ — это тема, вызывающая споры десятилетиями. В каждой семье существует свой «единственно правильный» метод, а некоторые хозяйки даже считают эту последовательность семейной тайной. К тому же, профессиональные повара подчеркивают: вкус борща формируется не только качеством продуктов, но и тем, в какой последовательности они попадают в кастрюлю.

Что класть первым в борщ — картошку или капусту

Первым идет картофель. Именно картошку повара советуют опускать в кипящий бульон первой, и вот почему.

  • Картофель требует больше времени для равномерного приготовления. Она варится дольше капусты. Если добавить ее позже, борщ получится с мягкой капустой, но с недоваренным картофелем или, наоборот, с переваренной капустой.

  • Картофель выделяет крахмал — и борщ становится гуще. Профессионалы говорят: именно картофель формирует тело борща. Он придает легкую густоту, которая делает вкус блюда значительно глубже.

  • Правильная последовательность влияет на аромат. Картофель впитывает часть вкусовых нот бульона, делая его мягким и сбалансированным. Если его добавить после капусты, этот эффект теряется.

Когда добавлять капусту в борщ

Капусту кладут только после того, как картофель наполовину сварился. Это примерно через 10–15 минут. Почему так:

  • капуста готовится гораздо быстрее;

  • при длительной варке она теряет хрусткость и становится ватной;

  • долгая термическая обработка делает вкус борща плоским;

  • чрезмерное кипение разрушает текстуру капустных волокон.

Поэтому профессиональные повара советуют добавлять ее почти в конце, чтобы она осталась нежной, с легким хрустящим эффектом.

