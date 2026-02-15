Дрема вместо интима: поколение Z отказывается от секса ради покоя

Секс или сон? / © Credits

Зуммеры сознательно отказываются от секса ради сладкой дремы: 67% представителей поколения Z лучше выбрали бы спокойный ночной сон, чем сладострастную игру в простынях.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на соцопрос от EduBirdie.

Главные виновники — социальные сети с вылизанной картинкой, которые формируют чрезвычайно высокие стандарты и ожидания.

Подобная тенденция наблюдается и среди миллениалов: 59-64% отдают приоритет карьерному росту и сохранению стабильного места работы, еще около половины предпочитают проводить время наедине.

Впрочем, эта прослойка молодежи еще не полностью отказалась от нестандартных экспериментов в постели (до 40%) и продолжает практиковать интим в публичных местах или на работе.

