Дрема вместо интима: поколение Z отказывается от секса ради покоя
Согласно опросу EduBirdie, 67% зуммеров предпочитают отдых, а не секс.
Зуммеры сознательно отказываются от секса ради сладкой дремы: 67% представителей поколения Z лучше выбрали бы спокойный ночной сон, чем сладострастную игру в простынях.
Об этом пишет New York Post со ссылкой на соцопрос от EduBirdie.
Главные виновники — социальные сети с вылизанной картинкой, которые формируют чрезвычайно высокие стандарты и ожидания.
Подобная тенденция наблюдается и среди миллениалов: 59-64% отдают приоритет карьерному росту и сохранению стабильного места работы, еще около половины предпочитают проводить время наедине.
Впрочем, эта прослойка молодежи еще не полностью отказалась от нестандартных экспериментов в постели (до 40%) и продолжает практиковать интим в публичных местах или на работе.
