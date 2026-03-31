Если любите сажать картофель на одном месте: вот через сколько лет вы потеряете урожай

Сколько лет можно сажать картофель на одном месте

Специалисты предупреждают, что сажать картофель на одном месте более двух лет подряд является грубой ошибкой. Уже к третьему сезону вы можете заметить, что урожай резко упал, а болезни чаще атакуют ростки. Все потому, что в почве накапливаются опасные инфекции, в частности, фитофтороз. Вредители тоже начинают активнее атаковать растение.

Также не стоит высаживать картофель после томатов, перцев, баклажанов. Все эти культуры имеют одинаковые болезни, поэтому земля не успевает восстановиться и превращается в питомник проблем.

По словам агрономов, нужно сделать паузу минимум на 3-4 года. Именно за столько почва восстановится, а количество вредителей и возбудителей болезней максимально уменьшилось.

Чтобы вернуть земле плодородие после картофеля, специалисты советуют высаживать бобовые (соя, горох, фасоль). Они помогают насытить почву азотом. Неплохо работают некоторые сидераты, в частности фацелия, горчица, люпин. Они улучшают структуру земли, очищают ее.