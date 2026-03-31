Если любите сажать картофель на одном месте: вот через сколько лет вы потеряете урожай

Из года в год многие украинцы высаживают картофель на одном и том же месте, даже не догадываясь, что «убивают» этим свой урожай. Хотя это удобно, однако последствия могут быть неприятными.

Сколько лет можно сажать картофель на одном месте / © pexels.com

Специалисты предупреждают, что сажать картофель на одном месте более двух лет подряд является грубой ошибкой. Уже к третьему сезону вы можете заметить, что урожай резко упал, а болезни чаще атакуют ростки. Все потому, что в почве накапливаются опасные инфекции, в частности, фитофтороз. Вредители тоже начинают активнее атаковать растение.

Также не стоит высаживать картофель после томатов, перцев, баклажанов. Все эти культуры имеют одинаковые болезни, поэтому земля не успевает восстановиться и превращается в питомник проблем.

По словам агрономов, нужно сделать паузу минимум на 3-4 года. Именно за столько почва восстановится, а количество вредителей и возбудителей болезней максимально уменьшилось.

Чтобы вернуть земле плодородие после картофеля, специалисты советуют высаживать бобовые (соя, горох, фасоль). Они помогают насытить почву азотом. Неплохо работают некоторые сидераты, в частности фацелия, горчица, люпин. Они улучшают структуру земли, очищают ее.

