Если любите сажать картофель на одном месте: вот через сколько лет вы потеряете урожай
Из года в год многие украинцы высаживают картофель на одном и том же месте, даже не догадываясь, что «убивают» этим свой урожай. Хотя это удобно, однако последствия могут быть неприятными.
Специалисты предупреждают, что сажать картофель на одном месте более двух лет подряд является грубой ошибкой. Уже к третьему сезону вы можете заметить, что урожай резко упал, а болезни чаще атакуют ростки. Все потому, что в почве накапливаются опасные инфекции, в частности, фитофтороз. Вредители тоже начинают активнее атаковать растение.
Также не стоит высаживать картофель после томатов, перцев, баклажанов. Все эти культуры имеют одинаковые болезни, поэтому земля не успевает восстановиться и превращается в питомник проблем.
По словам агрономов, нужно сделать паузу минимум на 3-4 года. Именно за столько почва восстановится, а количество вредителей и возбудителей болезней максимально уменьшилось.
Чтобы вернуть земле плодородие после картофеля, специалисты советуют высаживать бобовые (соя, горох, фасоль). Они помогают насытить почву азотом. Неплохо работают некоторые сидераты, в частности фацелия, горчица, люпин. Они улучшают структуру земли, очищают ее.