ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
239
Время на прочтение
2 мин

Это домашнее средство сделает ваши краны как новые за 5 минут: больше никакого известкового налета

Известковый налет на кранах и душевых лейках — частая проблема во многих домах, особенно там, где вода жесткая.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Домашнее средство от известкового налета на кране

Домашнее средство от известкового налета на кране / © pexels.com

Даже тщательная уборка не всегда дает желаемый результат: белый или желтоватый осадок возвращается очень быстро, лишая блеска сантехнику. К счастью, существует простой и эффективный домашний способ, который поможет вернуть кранам сияние без излишней траты времени и сил.

Почему образуется известковый налет

Известковый налет, или кальковые отложения, появляется из-за кристаллизации содержащихся в воде минералов — преимущественно кальция и магния. Когда вода улетучивается, минералы оседают на поверхности, формируя характерный белый налет. Этот процесс особенно активен при контакте с горячей водой, поэтому больше всего страдают краны, душевые воронки и другие постоянно используемые элементы сантехники.

Последствия для сантехники

Помимо неприглядного вида, отложения могут мешать нормальной работе сантехники. Налет забивает отверстия аэраторов и душевых воронок, уменьшая напор воды и изменяя форму струи. Если игнорировать проблему, это может привести к повреждению уплотнителей и механизмов смесителей, что потребует ремонта или замены.

Простые домашние решения

Среди многочисленных способов борьбы с известковым налетом особенно эффективно доступное на любой кухне средство — столовый уксус.

Уксус — водный раствор уксусной кислоты (6–9%), известный своими дезинфицирующими и очистительными свойствами. Его кислотность позволяет растворять карбонаты кальция и магния, превращая налет в растворимые в воде легко смываемые соединения.

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка поверхности: протрите кран влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мыльные разводы.

  2. Обертывание тканью: смочите салфетку в уксусе и плотно оберните ею загрязненные участки. Оставьте на 30–60 минут (для сильного налета можно увеличить время до нескольких часов или оставить на ночь).

  3. Замачивание мелких деталей: аэраторы и рассеиватели душевых воронок можно снять и замочить в растворе на 30–60 минут.

  4. Смывание: по прошествии времени снимите ткань и промойте поверхность теплой водой. Протрите кран досуха для сияющего блеска.

Дополнительные советы

  • Регулярная очистка: профилактическая уборка раз в две недели предотвращает сильные отложения.

  • Альтернативные средства: лимонная кислота также эффективно растворяет карбонатные отложения (2–3 ст. л. на стакан воды).

  • Безопасность: используйте резиновые перчатки и обеспечьте вентиляцию. Избегайте контакта с мрамором, гранитом и чувствительными поверхностями.

  • Тестирование: перед использованием на матовых или цветных кранах проверьте небольшой незаметный участок.

С этими простыми советами ваша сантехника всегда будет чистой, блестящей и ухоженной, а борьба с известковым налетом станет легкой и быстрой.

Дата публикации
Количество просмотров
239
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie