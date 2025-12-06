Какой праздник 7 декабря 2025 года / © ТСН

7 декабря 2025 года — воскресенье. 1382-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 декабря, верующие празднуют день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. Амвросий родился в Риме в семье высокопоставленного чиновника. Получил блестящее классическое образование, изучал право, риторику, греческую и латинскую литературу. Его карьера быстро развивалась: он стал претором в Северной Италии и руководил административными делами Медиолана (современный Милан).

Во время острого конфликта между арианами и сторонниками православия в Медиолане народ вдохновенно избрал Амвросия епископом, хотя он тогда даже не был крещен.

Сначала Амвросий отказывался, но в конце концов согласился, принял крещение, а уже через неделю — епископскую хиротонию (374 год). Это стало поворотом в его жизни: он раздал имущество бедным, посвятил себя изучению Писания и пастырской работе.

Амвросий активно боролся с арианством — популярной в то время ересью, умалявшей божественность Христа. Его проповеди и письма стали фундаментом латинской патристики. Амвросий был одним из первых епископов, открыто заявивших о приоритете духовной власти над светской в вопросах веры и морали. Его знаменитый конфликт с Феодосийским императором I стал историческим: после резни в Салониках Амвросий отказал ему в Святом Причастии, пока император не совершил публичное покаяние.

Амвросий отошел к Господу в ночь на 4 апреля 397 года.

Что нельзя делать 7 декабря

Запрещается тяжело работать физически — этот день должен быть спокойным, посвященным молитве.

Нельзя оскорблять людей, ссориться — ссора в этот день “держится” весь год.

Девушкам не следует заплетать волосы в косу — “спутается судьба”.

Народные приметы и традиции на 7 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода 7 декабря — такова и вся зима;

мороз в этот день до ранней весны;

пошел снег — ждите снежную зиму;

туман утром — будет теплая погода днем;

переменчивый ветер — до беспокойной зимы;

вороны и галки кружат возле дома — ждите мороз.

7 декабря вороны и ветки кружат возле дома — ждите мороз / © pexels.com

В народе 7 декабря носило название Амвросий Зимний. Ведь именно в этот день традиционно ожидали усиления холодов, и народ связывал святого с наступлением настоящей зимы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 декабря

Какие завтра именины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 7 декабря является цитрин. Камень олицетворяет обилие и светлую жизненную радость. С давних времен цитрин почитали как мощный талисман, предохраняющий человека от темных мыслей, тревог и ночных страхов.

В этот день родились:

1888 год — Левко (Лев) Лепкий, украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник;

1892 год — Елена Степанов, украинская историка, география, общественная деятельница, первая в мире женщина, официально зачисленная на военную службу офицершей, хорунжийка УСС, четарка УГА;

1986 год — Александр Капичун, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно).

Памятные даты 7 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 декабря:

1678 год — Луи Эннепен стал первым европейцем, увидевшим водопад Ниагара;

1732 год — в Лондоне открылся театр Ковент-Гарден, который впоследствии стал домашней сценой для Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы;

1941 год — японские самолеты нанесли сокрушительный удар по американской военно-морской базе Перл-Гарбор;

1972 год — стартовала последняя пилотируемая миссия программы “Аполлон” — 11-я экспедиция на Луну;

1982 год — в Форт-Ворте (Техас) впервые в мире исполнена смертная казнь с помощью инъекции;

1988 год — в Армении произошло землетрясение магнитудой 6,9, разрушившее Спитак и Ленинакан, погибло около 25 тысяч человек;

1991 год — на встрече президентов Беларуси, России и Украины объявлено о распаде СССР;

2009 год — в США выпущена игра The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;

2023 год — Николас Мадуро объявил о присоединении к Венесуэле региона Гайана-Эссекибо, что составляет почти 60% территории соседней Гайаны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день украинского платка / © pexels.com

7 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день украинского платка. Инициатива возникла в Украине как способ сохранить традиции ношения платка, популяризировать украинское искусство ткачества и вышивки и объединить украинцев по всему миру. Праздник имеет целью напомнить, что платок — не просто аксессуар, а символ духовности, красоты, связи поколений и национальной самобытности. Всемирный день украинского платка — это не только о красоте и традиции, но и о единстве украинцев во всем мире, о сохранении культурного наследия и передаче его будущим поколениям.

Также 7 декабря День местного самоуправления в Украине. Праздник был введен в 2000 году в соответствии с указом Президента. Дата выбрана не случайно: 7 декабря считается днем принятия важных законов и традиционных решений, связанных с самоуправлением и местной инициативой. Цель праздника — подчеркнуть роль местных советов, городских и поселковых голов в жизни общин, а также важность участия граждан в принятии решений.

А еще 7 декабря Международный день гражданской авиации. Этот праздник отмечает роль авиации в глобальном сообщении людей, товаров и культур. День основан в честь Международной организации гражданской авиации (ИКАО/ICAO), созданной 7 декабря 1944 года Чикагской конвенцией. ICAO регулирует международные правила авиаперевозок, стандарты безопасности и развития авиационной инфраструктуры. Цель праздника — привлечь внимание общественности к важности гражданской авиации и ее вкладу в развитие мировой экономики и связи между странами.