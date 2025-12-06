ТСН в социальных сетях

Украина
842
1 мин

Из-за ночной атаки существенно задерживаются десятки поездов по всей стране: список

Некоторые рейсы задерживаются в пути на шесть часов.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поезд УЗ.

Поезд УЗ. / © Укрзализныця

Ночью против 6 декабря россиян нанесли удар по узловой железнодорожной станции в Фастове Киевской области. Произошли изменения в графиках и маршрутах, задерживаются десятки поездов по всей Украине.

Об этом стало известно из информации на сайте "УЗ".

По состоянию на 08:35 "Укрзализныця" сообщила о задержке более полусотни поездов. Некоторые из них опаздывают на шесть часов. В частности, международное сообщение №73/74 Перемышль-Харьков-Пасс, №89/90 Киев-Пассажирский-Перемышль, №23/24 Киев-Пассажирский-Хелм, №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пассажирский и т.д.

Задержка поездов 6 декабря.

Задержка поездов 6 декабря. / © Укрзализныця

Как сообщалось, этой ночью армия РФ в очередной раз атаковала железную дорогу. В Киевской области ввели изменения в движении пригородных поездов в течение суток. Ряд поездов не будет ехать по привычным маршрутам. В частности, в направлении Славутича, Житомира и столицы.

Новость дополняется
842
