Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года: когда лучше стричься и красить волосы

Месячный календарь стрижек на декабрь 2025 года / © pexels.com

В этой статье мы подробно рассмотрим благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос в декабре 2025 года.

Почему важен лунный календарь стрижек

Луна, находясь в разных фазах (рост, убывание) и отметках Зодиака, влияет на внутренние процессы организма, в т. ч. на рост волос и его структуру.

Стрижка в фазе роста способствует густоте и более быстрому росту, в фазе убывания — уменьшает скорость роста, помогает сохранить форму.

Покраска также требует учета месячных энергий: в определенные дни цвет лучше держится, а волосы меньше повреждаются.

Фазы Луны в декабре 2025 года

Растущая Луна (1–4, 21–31 декабря) это время активного роста и силы. Волосы на этих фазах особенно быстро восстанавливаются: стрижки способствуют густоте и быстрому росту. Идеальный период для смелых экспериментов с прической — яркие краски, новые образы и восстановительные процедуры дадут максимальный эффект.

Полнолуние (5 декабря) энергетический апогей луны. Волосы становятся чувствительными и уязвимыми, поэтому радикальные изменения лучше отложить. Это время, когда уход за волосами должен быть максимально бережным и щадящим.

Убывающая Луна (6–19 декабря) идеальная фаза для укрепления и обновления. Маски, лечебные процедуры и сохранение формы прически работают наиболее эффективно. Стрижка на убыль Луны замедляет рост волос, что позволяет надолго сохранить форму, а окрашивание держится дольше.

Новая Луна (20 декабря) отличный старт для нового ухода и обновления. Восстановительные процедуры в эту фазу работают особенно мощно, стрижка стимулирует волосы умеренно, а рост будет медленным, что помогает закрепить результат на более долгое время.

Благоприятные дни для роста волос

В декабре 2025 года такие дни считаются наиболее оптимальными для стрижки для роста, густоты и блеска:

Стрижки для быстрого роста и густоты волос: 1–4, 21–24, 28–31 декабря — идеальные дни, чтобы волосы стали плотнее и быстрее отрастали. Любые изменения в прическе принесут заметный эффект.

Стрижки для замедления роста и сохранения формы: 6–19 декабря — эти дни помогают закрепить форму прически на долгое время. Волосы растут медленнее, поэтому стиль остается аккуратным и ухоженным.

Покраска для насыщенного и стойкого цвета: 1–4, 6–19, 21–31 декабря — краска ложится ярко и держится долго. Удачное время для смелых оттенков и покрасок с длительным эффектом.

Восстановительные маски и лечебные процедуры: 6–19, 20, 21–31 декабря — эти дни особенно благоприятны для питания, укрепления и восстановления волос. Маски и процедуры работают на максимум, помогая волосам выглядеть здоровыми и сильными.

Совет-лайфхак: Если ваша цель — усилить блеск и жизненную силу волос, выберите один из этих дней для стрижки и минимального изменения формы.

Неблагоприятные дни: когда лучше отложить визит к парикмахеру

Есть дни в декабре 2025 года, когда заниматься прической или покраской следует отложить — чтобы избежать ломкости, неровного цвета или медленного роста:

Стрижка: 5 декабря (Полнолуние) этот день не подходит для радикальных изменений в прическе — волосы становятся особенно хрупкими и уязвимыми.

Покраска: 5 декабря (Полнолуние) лучше подождать день-два после Полнолуния, чтобы избежать пересушивания волос и дать им отдых от агрессивных процедур.

Как использовать календарь: чек-лист для вас

Выберите свою цель: рост и густота или стабильность формы и цвета. Проверьте календарь и подберите дату из списка. По возможности — избегайте неблагоприятных дней. Уход перед/после стрижки или покраски: маски, масла, питание волос. Ведите простой дневник: записывайте дату, процедуру, результат — через месяц сравните, почувствовали ли изменения.

Планирование процедуры стрижки или покраски с учетом лунных фаз — это не только красивый ритуал, но и способ усилить энергию обновления своего образа. В декабре 2025 года у вас есть несколько прекрасных дней, когда природа «на вашей стороне». Используйте их на 100%.