Коты «месят» вас лапами не просто так: ветеринар объяснила, что это значит

Поведение кошек, известное как «делать печенье», может иметь более глубокие причины, чем просто проявление нежности. Ветеринарка Николь Рус объяснила, что за этим стоит сразу несколько инстинктов, которые формируются еще с раннего возраста.

Речь идет о характерных ритмичных движениях лапами по мягким поверхностям — например, одеялу или одежде хозяина. Такое поведение знакомо многим владельцам животных и обычно воспринимается как признак комфорта и доверия. Впрочем, по словам специалиста, это лишь часть объяснения.

Николь Рус отмечает, что существует как минимум три основные причины такого «массирования». Первая — это способ самоуспокоения: еще котятами животные делали подобные движения во время кормления, и этот рефлекс сохраняется во взрослом возрасте как механизм расслабления.

Вторая причина связана с инстинктами диких кошек. Разминая поверхность, они как бы «обустраивают» место для отдыха, делая его более удобным перед сном.

Третья — менее очевидная: во время таких движений коты могут оставлять свой запах через специальные железы на лапах. Таким образом они метят территорию или даже человека, демонстрируя привязанность.

Специалист отмечает, что причин может быть больше, но именно эти три чаще всего объясняют такое поведение. В целом «делание печенья» считают положительным сигналом — он свидетельствует, что животное чувствует себя в безопасности и доверяет своему владельцу.

