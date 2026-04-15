После поражения Орбана на выборах внезапно исчезла "украинская угроза": военные возвращаются в казармы

Венгерские военные / © Associated Press

Реклама

Через два дня после парламентских выборов в Венгрии, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана проиграла, жителей соседней страны больше не пугают «украинской угрозой». Военные, которые охраняли критически важные объекты энергетической инфраструктуры от «нападения украинцев», возвращаются в казармы.

Об этом сообщает издание венгерское издание 444.

«Вооруженные силы Венгрии начали рационализировать численность военнослужащих, задействованных в усилении охраны инфраструктуры и энергетических объектов», — сообщили в венгерском Генштабе.

Реклама

На фоне предвыборных заявлений Орбана о том, что украинцы якобы будут атаковать другие венгерские энергетические системы после блокады нефтепровода «Дружба», венгерская армия направила 600 солдат для охраны энергетической инфраструктуры.

Почти сразу после проигранных премьер-министром выборов «украинская угроза» прошла.

«Вооруженные силы Венгрии постепенно будут сокращать численность развернутых сил с 15 апреля 2026 года и выводить войска из тех мест, где Министерство энергетики больше не считает необходимым военное подкрепление», — говорится в сообщении венгерского Генштаба.

Издание отмечает, что изображение привлеченных для охраны энергообъектов солдат фактически служило лишь грубым пропагандистским целям партии «Фидес», которую возглавляет Виктор Орбан.

Реклама

«Всего два дня после исторического поражения партии „Фидес“ понадобилось венгерским силам обороны, чтобы объявить о выполнении задач по охране и защите энергетических объектов в определенных местах», — иронично отметили венгерские журналисты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к построению прагматичных и дружеских отношений с новым руководством Венгрии на основе взаимного уважения.