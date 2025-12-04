ТСН в социальных сетях

"Миколайчики" вместо имбирных пряников: рецепт традиционной украинской выпечки

"Миколайчики" являются настоящим и очень давним символом Дня Святого Николая.

Вера Хмельницкая
Печенье.

Печенье. / © pixabay.com

Среди украинских хозяек очень популярным стало выпекание имбирных пряников. Впрочем, у нас есть похожая традиционная выпечка - "Миколайчики". Эти пряники готовили специально ко Дню святого Николая и дарили детям.

ТСН.ua поделится рецептом фольклористки Центра фольклора и этнографии Ярины Закальской.

Фольклорист говорит, что традиционная форма этого печенья в виде святого Николая. Однако также использовали формы или деревянные штампы в форме звезд или луны, ведь небесные светила символизировали этого святого. Часто "миколайчики" покрывали глазурью, которую готовили из яичных белков и сахара.

Ингредиенты

  • 4 стакана муки

  • 2 цели яйца

  • 2 желтка

  • 150 г маргарина

  • 1 стакан сахара

  • 300 г сахарной пудры

  • 150 г меда

  • 30 г сливочного масла

Специи по вкусу:

  • корица

  • кардамон молотый

  • ванильный сахар

  • мускатный орех

  • гвоздика молотая

Приготовление

  1. В миске смешайте сахар, яйца и желтки. Взбивайте яично-сахарную массу блендером до светло-желтого цвета.

  2. В отдельной миске просейте муку. Натрите на терке маргарин и перетрите вместе с мукой до состояния крошки.

  3. Влейте в эти ингредиенты взбитые яйца. Тщательно перемешайте тесто.

  4. В сотейнике подогрейте кусочек сливочного масла и добавьте мед. Когда ингредиенты расплавятся, добавьте пряности. Перемешайте смесь до однородной смеси, подогревая жидкость, но не доводя до кипения. Осторожно влейте ее в тесто.

  5. Замесите тесто. Если оно получилось недостаточно плотным, то можно подсыпать несколько ложек муки. Готовое тесто должно быть пластичным.

  6. Готовое тесто замотайте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

  7. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на пласт толщиной около сантиметра. Затем вырежьте фигурки.

  8. Выложите "миколайчики" на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Без конвекции печенье может выпекаться до 35 минут.

Напомним, мы делились рецептом штолена, который готовят к Рождеству. Штолен пекут за несколько недель до праздника, чтобы он насмеялся и приобрел неповторимый аромат и вкус.

Следующая публикация

