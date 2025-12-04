"Миколайчики" вместо имбирных пряников: рецепт традиционной украинской выпечки

Печенье. / © pixabay.com

Среди украинских хозяек очень популярным стало выпекание имбирных пряников. Впрочем, у нас есть похожая традиционная выпечка - "Миколайчики". Эти пряники готовили специально ко Дню святого Николая и дарили детям.

ТСН.ua поделится рецептом фольклористки Центра фольклора и этнографии Ярины Закальской.

Фольклорист говорит, что традиционная форма этого печенья в виде святого Николая. Однако также использовали формы или деревянные штампы в форме звезд или луны, ведь небесные светила символизировали этого святого. Часто "миколайчики" покрывали глазурью, которую готовили из яичных белков и сахара.

Ингредиенты

4 стакана муки

2 цели яйца

2 желтка

150 г маргарина

1 стакан сахара

300 г сахарной пудры

150 г меда

30 г сливочного масла

Специи по вкусу:

корица

кардамон молотый

ванильный сахар

мускатный орех

гвоздика молотая

Приготовление

В миске смешайте сахар, яйца и желтки. Взбивайте яично-сахарную массу блендером до светло-желтого цвета. В отдельной миске просейте муку. Натрите на терке маргарин и перетрите вместе с мукой до состояния крошки. Влейте в эти ингредиенты взбитые яйца. Тщательно перемешайте тесто. В сотейнике подогрейте кусочек сливочного масла и добавьте мед. Когда ингредиенты расплавятся, добавьте пряности. Перемешайте смесь до однородной смеси, подогревая жидкость, но не доводя до кипения. Осторожно влейте ее в тесто. Замесите тесто. Если оно получилось недостаточно плотным, то можно подсыпать несколько ложек муки. Готовое тесто должно быть пластичным. Готовое тесто замотайте пищевой пленкой и поставьте в холодильник. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на пласт толщиной около сантиметра. Затем вырежьте фигурки. Выложите "миколайчики" на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Без конвекции печенье может выпекаться до 35 минут.

