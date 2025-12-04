- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
"Миколайчики" вместо имбирных пряников: рецепт традиционной украинской выпечки
"Миколайчики" являются настоящим и очень давним символом Дня Святого Николая.
Среди украинских хозяек очень популярным стало выпекание имбирных пряников. Впрочем, у нас есть похожая традиционная выпечка - "Миколайчики". Эти пряники готовили специально ко Дню святого Николая и дарили детям.
ТСН.ua поделится рецептом фольклористки Центра фольклора и этнографии Ярины Закальской.
Фольклорист говорит, что традиционная форма этого печенья в виде святого Николая. Однако также использовали формы или деревянные штампы в форме звезд или луны, ведь небесные светила символизировали этого святого. Часто "миколайчики" покрывали глазурью, которую готовили из яичных белков и сахара.
Ингредиенты
4 стакана муки
2 цели яйца
2 желтка
150 г маргарина
1 стакан сахара
300 г сахарной пудры
150 г меда
30 г сливочного масла
Специи по вкусу:
корица
кардамон молотый
ванильный сахар
мускатный орех
гвоздика молотая
Приготовление
В миске смешайте сахар, яйца и желтки. Взбивайте яично-сахарную массу блендером до светло-желтого цвета.
В отдельной миске просейте муку. Натрите на терке маргарин и перетрите вместе с мукой до состояния крошки.
Влейте в эти ингредиенты взбитые яйца. Тщательно перемешайте тесто.
В сотейнике подогрейте кусочек сливочного масла и добавьте мед. Когда ингредиенты расплавятся, добавьте пряности. Перемешайте смесь до однородной смеси, подогревая жидкость, но не доводя до кипения. Осторожно влейте ее в тесто.
Замесите тесто. Если оно получилось недостаточно плотным, то можно подсыпать несколько ложек муки. Готовое тесто должно быть пластичным.
Готовое тесто замотайте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на пласт толщиной около сантиметра. Затем вырежьте фигурки.
Выложите "миколайчики" на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Без конвекции печенье может выпекаться до 35 минут.
