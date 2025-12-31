Не храните это в холодильнике: десять продуктов, которые портятся от низкой температуры

Продукты, которые не следует хранить в холодильнике / © pexels.com

На самом же деле некоторые продукты холод воспринимают крайне негативно — они скорее портятся и теряют вкус. Вот продукты, которые лучше держать вне холодильника.

Хлеб

Хранение хлеба в холодильнике — одна из самых распространенных ошибок. Под влиянием холода он быстро черствеет. Идеальный вариант — комнатная температура, хотя даже тогда хлеб будет свежим всего несколько дней. Если буханка велика и вы не успеваете ее съесть, часть можно заморозить — это поможет избежать появления плесени и пересушивания.

Чеснок

Холод чеснока вреден. Ему вполне достаточно сухого и проветриваемого места, например полки в амбаре. В этих условиях он может сохраняться до двух месяцев. Главное — обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы головки оставались свежими дольше.

Пряные соусы

Многие автоматически прячет все соусы в холодильник, хотя это далеко не всегда нужно. Большинство острых и пряных соусов содержат природные консерванты — соль, сахар, уксус. Благодаря этому они отлично хранятся на полке в течение нескольких лет без потери вкуса.

Картофель

Низкие температуры вредны и для картофеля: крахмал в клубнях превращается в сахар, изменяющий вкус готового блюда. Лучше хранить ее в бумажном пакете в прохладном и сухом месте. Пластиковые контейнеры следует избегать — в них накапливается влага, из-за чего картофель быстрее портится. Даже температура около +7 °C может отрицательно повлиять на ее качество.

Помидоры

Томаты категорически не любят холод. В холодильнике они теряют аромат, становятся водянистыми и безвкусными. Если хранить их при комнатной температуре подальше от прямого солнца, они сохраняют натуральный вкус и приятную текстуру. Замороженные помидоры подходят только для термической обработки, а свежие блюда после холодильника могут получить неестественный вкус.

Лук

Луку также лучше найти место вне холодильника. Она отлично хранится в сетчатых или тканевых мешочках с хорошей циркуляцией воздуха. Лук чувствительный к свету, поэтому его лучше держать в темном месте. И помните: лук не следует хранить рядом с картофелем — выделенная картофелем влага и газы ускоряют ее порчу.