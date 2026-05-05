Неожиданная ошибка туристов: стуардессы рассказали, какой цвет одежды лучше не одевать в самолет

Многие пассажиры и дальше ставят стиль повыше удобства, стараясь выглядеть эффектно в дороге. Однако специалисты по авиапутешествиям отмечают: в самолете главное — практичность и комфорт. Об этом пишет The Mirror. Игнорирование простых правил выбора одежды нередко оборачивается усталостью, скованностью и ощутимым дискомфортом во время полета.

Белая одежда в путешествии — красиво, но непрактично

На первый взгляд белая одежда выглядит свежо и стильно, однако для перелета это один из самых удачных вариантов. В пути он быстро теряет чистоплотность: случайная капля пищи, прикосновение к чемодану или сиденью — и образ уже испорчен.

К тому же белый цвет в самолете часто придает лишнему стрессу самому пассажиру, ведь постоянно приходится следить, чтобы не запачкать вещи. Именно поэтому для авиаперелетов значительно практичнее темные или спокойные оттенки, которые менее прихотливы в пути.

Комбинезоны — эффектно, но неудобно в пути

Комбинезон может выглядеть стильно в аэропорту, но при полете он быстро превращается в неудобный выбор. Особенно это чувствуется в тесном пространстве авиационного туалета, где каждое движение требует дополнительных усилий.

Тесная и жесткая одежда — причина дискомфорта в полете

Еще одна типичная ошибка — выбор плотных и жестких тканей. Речь о тесных джинсах, кожаных вещах или любой одежде, ограничивающей подвижность.

В самолете организм реагирует на изменение давления, из-за чего возможны отеки. Если при этом одежда плотно облегает тело, чувство дискомфорта только усиливается.

Кроме того, слишком узкая одежда может негативно влиять на кровообращение, что особенно критично во время длительных авиаперелетов.

Что одеть в самолет, чтобы чувствовать себя комфортно

Лучшее решение для перелета — свободная, мягкая и эластичная одежда, которая не сковывает движений и позволяет телу «дышать». Чаще всего эксперты советуют выбирать спортивный стиль или комфортную casual-одежду, которая обеспечивает максимальное удобство в пути и делает даже длительный полет значительно легче.

