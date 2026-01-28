Почему нельзя оставлять обогреватель на ночь: эксперты предупредили о смертельной опасности

Обогреватель / © Associated Press

С наступлением холодов портативные обогреватели становятся спасением многих украинских семей. Они помогают быстро поднять температуру в комнате и сэкономить на отоплении. Однако специалисты предостерегают: оставлять эти приборы включенными на всю ночь — это неоправданный риск, который может привести к потере имущества и жизни.

Об этом пишет marthastewart.com

Главная проблема ночного использования электроприборов состоит в отсутствии надзора. Как объясняет эксперт по пожарной безопасности Пол Кристофи, когда человек спит, он теряет бдительность.

В случае возникновения неисправности, появления запаха горелого пластика или первых признаков задымления спящий человек просто не успеет среагировать.

Во сне можно случайно задеть обогреватель одеялом или рукой. При этом постельное белье, шторы или одежда, оказавшиеся слишком близко к источнику тепла, могут мгновенно загореться.

Домашние питомцы также могут повредить проволоку, что приведет к короткому замыканию.

В чем главная проблема

Специалисты отмечают, что часто причиной пожара становится не дефект самого обогревателя, а состояние электросети. Обогреватели являются мощными потребителями энергии, что создает большую нагрузку на проводку.

Типичные проблемы включают в себя перегрев розетки, ослабление контактов и плавление штекера. Категорически запрещено использовать удлинители или тройники для подключения обогревателей, поскольку они обычно не рассчитаны на длительную высокую нагрузку. Подключать устройство следует только к стационарной настенной розетке.

Как безопасно согреться

Если ситуация с отоплением критическая и без дополнительного обогрева не обойтись, следует соблюдать строгие правила безопасности:

Устанавливайте прибор на ровной твердой поверхности, на расстоянии не менее одного метра от мебели, штор и кровати.

Используйте обогреватели с автоматической защитой от опрокидывания и таймером отключения.

Никогда не прокладывайте кабель под коврами — это приводит к перегреву изоляции.

Убедитесь, что в вашем доме установлены и исправны дымовые извещатели.

Эксперты рекомендуют альтернативный подход: хорошо прогреть комнату перед сном, а на ночь выключить прибор. Для сохранения тепла лучше использовать качественные теплые одеяла, термобелье и позаботиться об утеплении окон. Это позволит спать спокойно, не подвергая себя опасности.

Напомним, эксперт по безопасности Денис Михальченко предупреждал, что критическим пределом температуры в доме является +14 градусов. Если становится холоднее — следует идти в «Пункты несокрушимости» или друзей, чтобы избежать переохлаждения.

Специалист категорически не советует греться газовыми духовками и употреблять алкоголь, поскольку это повышает риск отравления угарным газом и приводит к быстрой потере тепла организмом. Также нельзя наглухо перекрывать вентиляцию, а физические упражнения для согревания следует делать умеренно, чтобы не попотеть.