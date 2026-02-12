Почему сладкий перец называют болгарским: объяснение, которое удивит многих

Почему сладкий перец называют болгарским

Сладкий перец сегодня является привычным овощем в нашей кухне, его все любят за яркий цвет, невероятный вкус и универсальность в приготовлении. Мы называем его «болгарским» настолько часто, что даже не задумываемся, откуда взялось такое название и действительно ли он имеет отношение к Болгарии.

Происхождение названия сладкого перца: почему именно «болгарский»

Несмотря на логическое предположение, сладкий перец не происходит из Болгарии. На самом деле, его родиной считаются территории Центральной и Южной Америки. Но название «болгарский» в наших краях закрепилось не из-за географии, а из-за исторических событий и торговых связей.

В 60-70 годах прошлого века именно Болгария поставляла на территорию СССР значительную часть сладкого перца. Болгарские агрономы вывели сорта, отмечавшиеся толстыми стенками, ярким цветом, насыщенным вкусом и высокой урожайностью. Эти разновидности были настолько качественными, что быстро стали популярными и потеснили местные сорта.

Именно благодаря массовым поставкам слово «болгарский» стали употреблять как обозначение сладкого, мясистого перца, отличного от острых его разновидностей.

Роль Болгарии в популяризации сладкого перца

Болгария в то время активно развивала овощеводство, совершенствовала технологии выращивания и экспортировала огромные партии перца в разные страны. Именно в этом государстве перец стал культовым продуктом: его мариновали, запекали, сушили, фаршировали и использовали во множестве традиционных блюд.

Такое массовое производство помогло не только распространить овощ, но и закрепить его статус «болгарского» в сознании миллионов людей. Впоследствии название прижилось и стало привычным, хотя сама культура давно перестала быть экзотической.

Почему название сохранилось по сей день

Несмотря на то, что сегодня сладкий перец выращивают по всему миру — от Нидерландов до Китая, название «болгарский» осталось как устоявшийся кулинарный термин. Оно уже не означает страну происхождения, а скорее служит бытовым обозначением его сладкой, не острой разновидности.

В сознании людей это название ассоциируется с качеством, хорошим вкусом и характерной мясистой структурой, поэтому менять его никто и не спешит.

Также существует мнение, что именно болгарские селекционеры первыми популяризировали цветные сорта — желтый, оранжевый и красный. Поэтому ассортимент, который мы сегодня видим на рынках, частично является наследием того времени, когда Болгария была экспортером №1 сладкого перца.