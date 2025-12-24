Рождественское лакомство для собак может быть смертельно опасным: что следует знать

Собака / © iStock

На праздничном столе многие семьи делятся угощением с домашними животными. Но эксперты предупреждают: некоторые рождественские блюда могут быть смертельно опасны для собак. Особенно это касается тех любимцев, которые получают остатки человеческой пищи или специальные угощения без контроля владельцев.

Об этом пишет Express.

Ветеринарная медсестра Кэроланн Чичеро, штатный консультант компании Bella+Duke, отмечает:

«Один из самых больших рисков на Рождество — все, что содержит сухофрукты, такие как изюм, сушеная смородина или клюква. Безопасной дозы для собак не существует, и даже одна изюминка может вызвать серьезные проблемы с почками».

По ее словам, эти продукты могут вызвать любимцам острое отравление, требующее срочного обращения к ветеринару.

Рождественские десерты и сладости также представляют угрозу.

«С конца ноября по январь количество случаев отравления собак теобромином резко возрастает. Они едят шоколадные календари, подарочные наборы и шоколадные Санта-Клаусы», — объясняет Чичеро.

Симптомы отравления включают учащенное дыхание, дрожь мышц и судороги. Ветеринары советуют избегать любых шоколадных угощений даже в небольших количествах.

Праздничные блюда типа сосисок в тесте, соусы и начинки часто содержат соль, жир и лук, которые вредны для собак.

«Начинка может включать лук и масло, провоцирующее анемию, рвоту и диарею, — говорит Чичеро. — Вареная кость индейки может расщепляться и травмировать пищеварительную систему животного».

Она добавляет, что эти блюда чаще всего становятся причиной обращений к ветеринару в праздничный период.

Как обезопасить домашних животных

Чичеро советует несколько простых правил:

Сохраняйте пищу вне досягаемости собак. Даже небольшие остатки могут быть опасны.

Выделите безопасное место для собаки во время застолья. Это снизит риск того, что она съест опасный продукт.

Выбирайте безопасные праздничные блюда. Например, нежирное белое мясо индейки или курицы, овощи — морковь, пастернак, брокколи, брюссельскую капусту.

Избегайте соусов и соусов. Они содержат вредные для собак ингредиенты.

«Готовя праздничный обед для собаки, используйте проверенные ингредиенты, которые она уже ела без проблем», — добавляет ветеринар.

Если собака все же съела что-то опасное, не паникуйте, а сразу обратитесь к ветеринару.

Если нет возможности быстро попасть в клинику, звоните по телефону на горячую линию по отравлениям животных. Также не давайте лекарства без консультации специалиста.

«Профилактика всегда эффективнее лечения», — заключает Чичеро.

