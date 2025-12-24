Планирует ли Трамп "захватить" Гренландию: спецпосланник ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты не планируют принудительного захвата Гренландии или отчуждения территорий других государств. Приоритетом США является налаживание диалога непосредственно с жителями острова.

Об этом заявил спецпосланник США в Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри, сообщает AP.

Отмечается, что заявления Лэндри несколько смягчают позицию Дональда Трампа, который ранее выражал намерение взять остров под контроль по соображениям национальной безопасности. Спецпосланник подчеркнул, что Вашингтон не будет действовать агрессивно и не собирается «пытаться кого-то завоевать» или «отобрать чью-то страну».

Реклама

«Думаю, наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии (…) — к чему они стремятся, каких им возможностей не предоставили, почему они не получили защиту, которую заслуживают», — подчеркнул Джефф Лэндри.

Ранее Трамп также заявлял, что Дания, по его мнению, не обеспечивает достаточный уровень обороны Гренландии, а сам остров имеет слишком мало населения для самостоятельной защиты.

Также сообщалось, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Гренландия является критически важной для национальной безопасности Соединенных Штатов, и объявил о назначении специального посланника, который должен заниматься вопросом этого арктического острова.