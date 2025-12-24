Экологическая катастрофа в Одессе: из-за атаки РФ море залило маслом, массово гибнут птицы

Жирная пленка покрыла поверхность моря на пляжах в Одессе / © ТСН

Атаки России на порт «Южный» вызвали экологическую катастрофу в Одесской области. Из-за повреждения резервуаров с подсолнечным маслом, в Черное море вероятно попало значительное количество этого продукта.

Вещество быстро распространилось по акватории, что привело к массовой гибели птиц и загрязнению побережья.

Экологическая катастрофа в Одессе

В результате российских ракетно-дронных атак по порту «Южный» в Одесской области, где были расположены резервуары с маслом, произошла утечка растительного масла в Черное море.

Из-за непрерывных обстрелов в течение первых двух дней специалисты не могли вовремя установить боновые заграждения, из-за чего масляные пятна значительно распространились.

Обстрел РФ порта «Южный» в Одесской области, где были расположены резервуары с маслом / © Фото: Ольга Павловская

«Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично — исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала», — сообщал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

С изменением ветра жирная пленка покрыла поверхность моря на пляжах «Отрада», «Ланжерон» и «Золотой берег».

Сейчас городские службы и администрация портов проводят ликвидацию последствий катастрофы. Акватория порта «Южный» перекрыта заграждениями, а для сбора масла привлечены специальные суда и насосы.

С изменением ветра жирная пленка покрыла поверхность моря на пляжах Отрада, Ланжерон и Золотой берег / © ТСН

Последствия для экосистемы

Несмотря на то, что подсолнечное масло является органическим веществом, подлежащим естественному распаду, экологи определяют этот инцидент как экологическую катастрофу, которая привела к массовой гибели фауны и критическому загрязнению экосистемы.

Больше всего из-за катастрофы пострадали птицы: из-за замасливания перьев они теряют способность взлетать и массово погибают.

На побережье были обнаружены многочисленные тела погибших пернатых, а тех, кто выжил — волонтеры и неравнодушные жители передают на реабилитацию в Одесский зоопарк.

«Отрада» и «Ланжерон» — в жирной пленке. На берегу — десятки погибших птиц, преимущественно пирникоза малая. Причина этого — Россия. РФ системно атакует гражданскую инфраструктуру, и все чаще выбирает объекты, поражение которых может вызвать масштабные экологические последствия: порты, терминалы, резервуары с горючим или маслом, склады, промышленные площадки. Это не «случайный побочный эффект» — это прогнозируемый результат ударов по таким целям», — отметил руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

По его словам, Одесский залив стал «ловушкой для загрязнения». Он пояснил, что из-за его формы масляная пленка не рассеивается, а накапливается у берега, что повлечет тяжелые и длительные последствия для экосистемы и города.

Жителей и гостей Одессы призывают к спасению птиц

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков обратилсяк общественности и призвал помочь в спасении птиц, которые оказались на грани гибели из-за экологической катастрофы.

Несмотря на то, что масло имеет органическое происхождение, оно плотно склеивает перья, мгновенно лишая их теплоизоляционных и водоотталкивающих свойств. В результате птицы теряют способность летать, резко получают переохлаждение и погибают от истощения или холода.

«Дорогие друзья, вы все уже знаете, какая ужасная экологическая катастрофа произошла. В результате ударов РФ произошла утечка масла и сейчас на одесских пляжах очень много пострадавших птиц. Некоторые из них еще могут быть спасены — их достаточно большое количество. Поэтому прошу вас: если видите на пляже птицу, которая нуждается в помощи — кладите в коробку и везите в зоопарк», — обратился к общественности Беляков.

В Одесском зоопарке специалисты спасают птиц / © ТСН

Он также отметил, что спасать птиц надо как можно быстрее, ведь от оперативности зависит сохранение их жизни.

В то же время жителей и гостей города призывают не пытаться самостоятельно помочь пернатым, ведь это может ухудшить их состояние и вызвать дополнительный стресс.

Когда может уменьшиться масляная пленка на море

Декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобыстов в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил, что разлив в море подсолнечного масла представляет серьезную угрозу для экосистемы.

Он отметил необходимость дистанционного зондирования, чтобы точно определить источник и масштабы загрязнения.

В то же время Хлобыстов пояснил, что скорость разложения масла в морской воде зависит от погодных условий и состояния моря.

По его словам, если море спокойное, без шторма, то даже небольшое количество разлитого масла будет наносить больше вреда.

«Влияет погода прежде всего. Будет ли тихое море, будет ли оно штормовое. На сегодня Черное море относительно спокойное. То есть, к сожалению, даже небольшое количество масла, которое будет вредить окружающей среде, будет иметь больший негативный эффект», — отметил специалист.

Евгений Хлобыстов добавил, что масло капсулируется быстрее, чем, скажем, нефть, поэтому в течение 5-7 дней масляная пленка на море уменьшится.

