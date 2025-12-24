- Дата публикации
Харьков под прицелом: РФ пытается уничтожить «энергоостров» города
Коммунальщики Харькова работают круглосуточно из-за массированных атак на инфраструктуру города.
Сегодня, 24 декабря, целый день российские войска бьют по объектам критической инфраструктуры Харькова, которые предоставляют харьковчанам тепло и поставляют горячую и холодную воду.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также являлись именно объекты критической инфраструктуры.
«Цель ясна — разрушить тот энергоостров, который мы строили в последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и тьму», — отметил Терехов.
Он заверил, что коммунальщики вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру в состоянии, чтобы поставлять в дома харьковчан тепло, воду и электроэнергию.
Напомним, что 24 декабря РФ нанесла серию прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, много раненых.