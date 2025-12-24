ТСН в социальных сетях

Украина
300
1 мин

Харьков под прицелом: РФ пытается уничтожить «энергоостров» города

Коммунальщики Харькова работают круглосуточно из-за массированных атак на инфраструктуру города.

Дмитрий Гулийчук
Обстрелы Харькова 24 декабря: под ударом тепло- и водоснабжения города

Обстрелы Харькова 24 декабря: под ударом тепло- и водоснабжения города / © ТСН.ua

Сегодня, 24 декабря, целый день российские войска бьют по объектам критической инфраструктуры Харькова, которые предоставляют харьковчанам тепло и поставляют горячую и холодную воду.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также являлись именно объекты критической инфраструктуры.

«Цель ясна — разрушить тот энергоостров, который мы строили в последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и тьму», — отметил Терехов.

Он заверил, что коммунальщики вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру в состоянии, чтобы поставлять в дома харьковчан тепло, воду и электроэнергию.

Напомним, что 24 декабря РФ нанесла серию прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, много раненых.

300
