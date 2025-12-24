Різдвяні ласощі для собак можуть бути смертельно небезпечними: що варто знати

Собака / © iStock

Реклама

На святковому столі багато сімей діляться частуванням з домашніми тваринами. Але експерти попереджають: деякі різдвяні страви можуть бути смертельно небезпечними для собак. Особливо це стосується тих улюбленців, які отримують залишки людської їжі або спеціальні частування без контролю власників.

Про це пише Express.

Ветеринарна медсестра Кероланн Чичеро, штатний консультант компанії Bella+Duke, наголошує:

Реклама

«Один із найбільших ризиків на Різдво — усе, що містить сухофрукти, такі як ізюм, сушена смородина чи журавлина. Безпечної дози для собак не існує, і навіть одна ізюминка може спричинити серйозні проблеми з нирками».

За її словами, ці продукти можуть викликати улюбленцям гостре отруєння, яке потребує термінового звернення до ветеринара.

Різдвяні десерти та солодощі також несуть загрозу.

«З кінця листопада до січня кількість випадків отруєння собак теоброміном різко зростає. Вони їдять шоколадні календарі, подарункові набори та шоколадних Санта-Клаусів», — пояснює Чичеро.

Реклама

Симптоми отруєння включають прискорене дихання, тремтіння м’язів і судоми. Ветеринари радять уникати будь-яких шоколадних частувань навіть у невеликих кількостях.

Святкові страви типу сосисок у тесті, підливок і начинки часто містять сіль, жир і лук, які шкідливі для собак.

«Начинка може включати лук і масло, що провокує анемію, блювання та діарею, — каже Чичеро. — Варена кістка індички може розщеплюватися і травмувати травну систему тварини».

Вона додає, що ці страви найчастіше стають причиною звернень до ветеринара у святковий період.

Реклама

Як убезпечити домашніх тварин

Чичеро радить кілька простих правил:

Зберігайте їжу поза досяжністю собак. Навіть невеликі залишки можуть бути небезпечними.

Виділіть безпечне місце для собаки під час застілля. Це знизить ризик того, що вона з’їсть небезпечний продукт.

Обирайте безпечні святкові страви. Наприклад, нежирне біле м’ясо індички або курки, овочі — моркву, пастернак, броколі, брюссельську капусту.

Уникайте соусів і підливок. Вони містять шкідливі для собак інгредієнти.

«Готуючи святковий обід для собаки, використовуйте перевірені інгредієнти, які вона вже їла без проблем», — додає ветеринар.

Якщо собака все ж з’їла щось небезпечне, не панікуйте, а одразу зверніться до ветеринара.

Якщо немає можливості швидко потрапити в клініку, телефонуйте на гарячу лінію по отруєннях тварин. Також не давайте людські ліки без консультації спеціаліста.

Реклама

«Профілактика завжди ефективніша за лікування», — підсумовує Чичеро.

Нагадаємо, деякі собаки потребують не просто розчісування, а системного та складного догляду. Ветеринарка розповіла, яка порода має найпроблемнішу шерсть і чому її часто радять уникати новачкам.