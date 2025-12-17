Ветеринарка назвала собаку, за якою найскладніше доглядати

Бергамська вівчарка / © Associated Press

Ветеринарка назвала породу собаки, догляд за якою вважають найскладнішим. За словами Джулі Хант, саме потреби в грумінгу найчастіше стають несподіванкою для власників і можуть вимагати значно більше часу та зусиль, ніж очікують майбутні господарі.

Про це повідомило видання ParadePets.

За її словами, найскладнішою у догляді породою є бергамська вівчарка. Причина — унікальна шерсть, що складається одразу з трьох типів волосся: підшерстя, вовняного та жорсткого «козячого». Вона легко звалюється у колтуни й дреди, які не можна просто розчісувати, як у більшості собак. Особливо складний період — від одного до двох років, коли шерсть активно змінюється і потребує спеціальної техніки догляду. Ветеринарка радить у цей час консультуватися з грумером, який має досвід роботи саме з цією породою.

Водночас є собаки, які значно менш вибагливі. За словами Хант, короткошерсті й невеликі породи зазвичай найпростіші в догляді, адже вони менше линяють і рідше потребують професійного грумінгу.

Серед таких порід вона називає чихуахуа — коротка шерсть майже не потребує розчісування, а купання потрібне лише за необхідності. Рассел-тер’єри також не створюють клопоту: достатньо періодично купати собаку, якщо вона забруднилася. Для тих, хто хоче великого пса, хорошим варіантом стане грейхаунд — коротка шерсть і мінімальні потреби в догляді, зазвичай вистачає щотижневого розчісування.

До невибагливих порід також належить вижла: Американський кінологічний клуб рекомендує розчісувати її приблизно раз на місяць. А короткошерсті такси, попри активні прогулянки, рідко потребують грумера — головне стежити за чистотою живота, який часто контактує з брудом.

Експерти наголошують: перш ніж заводити собаку, варто реально оцінити свої можливості. Бо красива шерсть — це не лише естетика, а й щоденна відповідальність.

