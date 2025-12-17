ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Ветеринарка назвала собаку, за якою найскладніше доглядати

Деякі собаки потребують не просто розчісування, а системного й складного догляду. Ветеринарка розповіла, яка порода має найпроблемнішу шерсть і чому її часто радять уникати новачкам.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Бергамська вівчарка

Бергамська вівчарка / © Associated Press

Ветеринарка назвала породу собаки, догляд за якою вважають найскладнішим. За словами Джулі Хант, саме потреби в грумінгу найчастіше стають несподіванкою для власників і можуть вимагати значно більше часу та зусиль, ніж очікують майбутні господарі.

Про це повідомило видання ParadePets.

За її словами, найскладнішою у догляді породою є бергамська вівчарка. Причина — унікальна шерсть, що складається одразу з трьох типів волосся: підшерстя, вовняного та жорсткого «козячого». Вона легко звалюється у колтуни й дреди, які не можна просто розчісувати, як у більшості собак. Особливо складний період — від одного до двох років, коли шерсть активно змінюється і потребує спеціальної техніки догляду. Ветеринарка радить у цей час консультуватися з грумером, який має досвід роботи саме з цією породою.

Водночас є собаки, які значно менш вибагливі. За словами Хант, короткошерсті й невеликі породи зазвичай найпростіші в догляді, адже вони менше линяють і рідше потребують професійного грумінгу.

Серед таких порід вона називає чихуахуа — коротка шерсть майже не потребує розчісування, а купання потрібне лише за необхідності. Рассел-тер’єри також не створюють клопоту: достатньо періодично купати собаку, якщо вона забруднилася. Для тих, хто хоче великого пса, хорошим варіантом стане грейхаунд — коротка шерсть і мінімальні потреби в догляді, зазвичай вистачає щотижневого розчісування.

До невибагливих порід також належить вижла: Американський кінологічний клуб рекомендує розчісувати її приблизно раз на місяць. А короткошерсті такси, попри активні прогулянки, рідко потребують грумера — головне стежити за чистотою живота, який часто контактує з брудом.

Експерти наголошують: перш ніж заводити собаку, варто реально оцінити свої можливості. Бо красива шерсть — це не лише естетика, а й щоденна відповідальність.

Нагадаємо, кінологиня зі США звернулася до власників собак із порадою відмовитися від звичного «ні» під час дресування цуценят.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie