Масові підробки Samsung Galaxy заполонили ринок: що потрібно знати споживачам

Samsung

В Індії контрафактна продукція поширена у багатьох категоріях, проте найбільше підробок зустрічається серед смартфонів, розумних годинників, навушників, планшетів та ноутбуків. Найчастіше це підроблені моделі iPhone та Samsung Galaxy. Операція індійських правоохоронців має на меті зменшити кількість підроблених телефонів Samsung на ринку.

За даними The Indian Express, поліція Делі отримала інформацію про магазин у місті, де група людей виготовляла підроблені смартфони Samsung.

У ніч із 13 на 14 грудня 2025 року, отримавши наведення, правоохоронці провели рейд у цьому закладі. Під час обшуку було затримано чотирьох осіб, які складали телефони з комплектуючих, завезених із Китаю.

Правоохоронці вилучили 512 підроблених смартфонів Samsung Galaxy, включно з моделями Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold та Galaxy Z Flip. Планувалося продавати кожен телефон за 35–40 тисяч індійських рупій. Крім того, було вилучено 124 материнські плати, 138 акумуляторів, 459 наклейок IMEI з написом “Зроблено у В'єтнамі” та спеціальні інструменти для складання пристроїв.

Наступний етап розслідування передбачає відстеження ланцюгів постачання та контактів із покупцями, щоб виявити мережу, пов’язану з виробництвом і продажем підробок. Завдяки останньому рейду та подальшим перевіркам, на ринку Індії має зменшитися кількість підроблених смартфонів Samsung. Це допоможе не лише захистити споживачів від шахраїв, а й принесе користь бренду Samsung.

