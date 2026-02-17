ТСН в социальных сетях

С кем лучше жить пожилым людям, особенно после 70 лет: эксперты дали окончательный ответ

Социологи и ученые назвали оптимальные варианты, которые помогают пожилым людям избежать одиночества и повышают продолжительность активной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как жить пожилым людям

Как жить пожилым людям / © Freepik

После 70 лет вопрос о том, с кем жить, становится особенно важным. В этот период человек нуждается не только в физической безопасности, но и в эмоциональной поддержке, стабильности и ежедневном ощущении потребности. Ученые и социальные эксперты неоднократно исследовали, как разные форматы проживания влияют на здоровье пожилых людей. И результат оказался достаточно однозначным: есть несколько вариантов, значительно повышающих качество жизни, а один из них специалисты называют лучшим.

Жизнь рядом со взрослыми детьми — оптимальный вариант

По статистике, пожилые люди, проживающие либо рядом, либо вместе со взрослыми детьми, имеют:

  • более низкий уровень стресса;

  • лучшую когнитивную активность;

  • более регулярное питание;

  • меньше случаев госпитализации.

Жизнь рядом с детьми — это не всегда в одной квартире. Зачастую идеальным вариантом является отдельное жилье по соседству или в одном доме. Человек сохраняет свободу, но имеет помощь на расстоянии вытянутой руки.

Совместное проживание со сверстником или другом

Если нет близких родственников или не хочется терять независимость, отличная альтернатива — проживание с другом или подругой.

Достоинства:

  • постоянное живое общение;

  • поддержка в быту;

  • отсутствие ощущения одиночества, которое после 70 особенно опасно, потому что повышает риск деменции и депрессии.

Многие пожилые люди, выбирающие этот вариант, сохраняют активность дольше, потому что часто выходят за пределы дома, гуляют на свежем воздухе, вместе готовят и планируют что-то новое.

Проживание самостоятельно — возможно, но с условиями

Некоторые люди после 70 прекрасно справляются сами, но эксперты подчеркивают:

  • нужна безопасность в доме — поручни, хорошее освещение, аптечка, удобный телефон;

  • ежедневные социальные контакты;

  • регулярные посещения родственниками или социальными работниками.

Самостоятельная жизнь подходит только тем, кто имеет хорошее состояние здоровья и не страдает когнитивными нарушениями.

С кем все же лучше жить пожилым людям: заключение экспертов

Не обязательно жить с детьми в общей квартире. Идеальный вариант — отдельное жилье на одной территории, в одном доме или на очень близком расстоянии. Почему именно так:

  1. Человек ощущает свою ценность и независимость.

  2. Имеется постоянный контакт с близкими.

  3. Дети могут помочь в случае необходимости без лишних хлопот.

  4. Снижается риск одиночества, падений и задержек в медицинской помощи.

  5. Этот формат жизни объединяет свободу и защиту, а именно это самое важное для людей после 70 лет.

