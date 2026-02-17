- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 2 мин
С кем лучше жить пожилым людям, особенно после 70 лет: эксперты дали окончательный ответ
Социологи и ученые назвали оптимальные варианты, которые помогают пожилым людям избежать одиночества и повышают продолжительность активной жизни.
После 70 лет вопрос о том, с кем жить, становится особенно важным. В этот период человек нуждается не только в физической безопасности, но и в эмоциональной поддержке, стабильности и ежедневном ощущении потребности. Ученые и социальные эксперты неоднократно исследовали, как разные форматы проживания влияют на здоровье пожилых людей. И результат оказался достаточно однозначным: есть несколько вариантов, значительно повышающих качество жизни, а один из них специалисты называют лучшим.
Жизнь рядом со взрослыми детьми — оптимальный вариант
По статистике, пожилые люди, проживающие либо рядом, либо вместе со взрослыми детьми, имеют:
более низкий уровень стресса;
лучшую когнитивную активность;
более регулярное питание;
меньше случаев госпитализации.
Жизнь рядом с детьми — это не всегда в одной квартире. Зачастую идеальным вариантом является отдельное жилье по соседству или в одном доме. Человек сохраняет свободу, но имеет помощь на расстоянии вытянутой руки.
Совместное проживание со сверстником или другом
Если нет близких родственников или не хочется терять независимость, отличная альтернатива — проживание с другом или подругой.
Достоинства:
постоянное живое общение;
поддержка в быту;
отсутствие ощущения одиночества, которое после 70 особенно опасно, потому что повышает риск деменции и депрессии.
Многие пожилые люди, выбирающие этот вариант, сохраняют активность дольше, потому что часто выходят за пределы дома, гуляют на свежем воздухе, вместе готовят и планируют что-то новое.
Проживание самостоятельно — возможно, но с условиями
Некоторые люди после 70 прекрасно справляются сами, но эксперты подчеркивают:
нужна безопасность в доме — поручни, хорошее освещение, аптечка, удобный телефон;
ежедневные социальные контакты;
регулярные посещения родственниками или социальными работниками.
Самостоятельная жизнь подходит только тем, кто имеет хорошее состояние здоровья и не страдает когнитивными нарушениями.
С кем все же лучше жить пожилым людям: заключение экспертов
Не обязательно жить с детьми в общей квартире. Идеальный вариант — отдельное жилье на одной территории, в одном доме или на очень близком расстоянии. Почему именно так:
Человек ощущает свою ценность и независимость.
Имеется постоянный контакт с близкими.
Дети могут помочь в случае необходимости без лишних хлопот.
Снижается риск одиночества, падений и задержек в медицинской помощи.
Этот формат жизни объединяет свободу и защиту, а именно это самое важное для людей после 70 лет.