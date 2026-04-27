Сколько нужно кофе на одну чашку: названа идеальная пропорция

Чтобы кофе каждое утро был вкусным и не слишком кислым или горьким, важно правильно подобрать пропорцию кофе и воды.

Кофе

Если вы хотите гарантированно получать удовольствие от чашки кофе каждое утро, вам нужно освоить правило золотой пропорции во время заваривания.

Как пишет cnet.com, это отраслевой стандарт баланса кофе и воды, обеспечивающий приготовление идеального напитка. Эти советы применимы к тем, кто использует капельную кофеварку, френч-пресс или систему пуровер.

Эксперты предлагают соотношение воды к количеству молотого кофе в диапазоне от 15 до 1 до 20 к 1. В то же время это соотношение базируется на весе, а не на объеме.

В результате получается вкус, с соответствующей крепкостью, чтобы почувствовать настоящий кофе без повышенной кислотности, указывающий на недостаточную экстракцию, или терпкость, указывающую на переэкстракцию, и позволяющую добавлять такие ингредиенты, как молоко или сахар.

Лучшая температура для заваривания — 90–95 градусов. Кипяток может испортить вкус.

Во время заваривания кофе лучше раскрывается, если его немного перемешать. Это особенно важно для френч-пресса и пуровера.

Следуя этим простым советам, можно приготовить вкусный кофе дома без сложных рецептов и дорогостоящего оборудования.

Напомним, ученые утверждают, что временный отказ от кофе может положительно повлиять на работу мозга. Более того, переход на кофе без кофеина способен улучшить сон и память.

