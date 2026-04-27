Сколько нужно кофе на одну чашку: названа идеальная пропорция

Кофе

Реклама

Если вы хотите гарантированно получать удовольствие от чашки кофе каждое утро, вам нужно освоить правило золотой пропорции во время заваривания.

Как пишет cnet.com, это отраслевой стандарт баланса кофе и воды, обеспечивающий приготовление идеального напитка. Эти советы применимы к тем, кто использует капельную кофеварку, френч-пресс или систему пуровер.

Эксперты предлагают соотношение воды к количеству молотого кофе в диапазоне от 15 до 1 до 20 к 1. В то же время это соотношение базируется на весе, а не на объеме.

Реклама

В результате получается вкус, с соответствующей крепкостью, чтобы почувствовать настоящий кофе без повышенной кислотности, указывающий на недостаточную экстракцию, или терпкость, указывающую на переэкстракцию, и позволяющую добавлять такие ингредиенты, как молоко или сахар.

Лучшая температура для заваривания — 90–95 градусов. Кипяток может испортить вкус.

Во время заваривания кофе лучше раскрывается, если его немного перемешать. Это особенно важно для френч-пресса и пуровера.

Следуя этим простым советам, можно приготовить вкусный кофе дома без сложных рецептов и дорогостоящего оборудования.

Реклама

Напомним, ученые утверждают, что временный отказ от кофе может положительно повлиять на работу мозга. Более того, переход на кофе без кофеина способен улучшить сон и память.