Какие тренды 2016 года возвращаются в моду / © pexels.com

Вместо того чтобы бросаться за новинками в магазины, сначала загляните в собственный шкаф — большая вероятность, что у вас уже есть вещи, которые вскоре станут настоящим хитом. Такая цикличность моды не только экономит средства, но помогает практиковать сознательное потребление, уменьшая потребность постоянно обновлять гардероб.

Основные элементы 2016 года

Многие тренды, покорившие моду в 2016 году, снова появляются в коллекциях дизайнеров и на лентах модных блоггеров. Вот что с прошедшего десятилетия может стать вашим стильным акцентом сегодня.

Чокеры

Плотные украшения на шею, пережившие ренессанс с 90-х, в 2016 году стали настоящим бумом. От тонких почти незаметных лент до широких бархатных моделей с металлическими элементами или кулонами — чокеры дополняли любой образ. Сегодня они возвращаются в более изощренном, минималистическом виде, часто как часть многослойных композиций. Скомбинируйте чокер с элегантным вырезом на платье или рубашкой с расстегнутыми пуговицами, чтобы сделать акцент на декольте.

Бомберы

Сначала элемент военной формы, а затем символ субкультур, куртки-бомберы в 2016 году стали повседневным гардеробным мастхевом. Их носили с брюками, юбками, а иногда и поверх платьев. Сегодня бомберы снова актуальны: оверсайз или приталенные, атласные, замшевые или с нашивками, они идеально подходят для спортивно-шикарных или кэжуал-комбинаций.

Открытые плечи

Платья и блузы с обнаженными плечами («cold shoulder») придавали легкость и женственность образу. Эта тенденция, связанная с летним отдыхом и вечеринками, снова появляется в весенне-летних коллекциях. Открытые плечи хорошо сочетаются с джинсами или легкими юбками-миди, создавая современный, непринужденный стиль.

Платья-комбинации

Легкие слип-дрессы (от англ. slip dress), похожие на ночные рубашки, были популярны в 2016 году для многослойных образов. Их носили поверх футболок или водолазок, создавая расслабленный, но стильный вид. Сегодня эта тенденция возвращается с новыми текстурами и цветовыми комбинациями, делая слип-дресса универсальным элементом гардероба.

Джинс с аппликациями

Джинсовая одежда с нашивками, вышивками, значками или эффектом «дистресс» символизировала индивидуальность. От курток до юбок — декор превращал простой деним в уникальный элемент гардероба. Сегодня эта стилистика снова в тренде: старые джинсы можно обновить самостоятельно, добавив современные декоративные акценты.

Бархат

Роскошный бархат, ассоциирующийся с вечерней элегантностью, в 2016 году проник в повседневный гардероб. Платья, топы, брюки и аксессуары из бархата придают глубину и шику образу. Ткань с мягким блеском и приятной текстурой возвращается как в вечерние, так и в дневные луга, особенно в холодное время года.

Широкие штаны

Противовесом скинни-джинсам стали широкие штаны, кюлоты и палаццо. Они совмещают комфорт и элегантность, создавая легкий струящийся силуэт. Тенденция свободного кроя сохраняет актуальность и сегодня, предлагая стильные и удобные варианты любого образа.